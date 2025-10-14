صنعاء تدعو لإنهاء العدوان وتحذّر من أي التفاف على السلام

جديد المواقف الصادرة من صنعاء ،الدعوة التي وجهها رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط الى السعودية للانتقال من مرحلة خفض التصعيد إلى إنهاء العدوان والحصار وتنفيذ الاستحقاقات الواضحة للسلام.



من جهته، أكد وزير الدفاع محمد العاطفي ورئيس هيئة الأركان محمد الغماري أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استخدام كل قدراتها العسكرية لمواجهة أي عدوان. وفي رسالة تهنئة لقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي في ذكرى ثورة الرابع عشر من أكتوبر، حذر العاطفي والغماري من أي محاولات للالتفاف على فرص السلام العادل والشامل، وقالا إن العدو لا يفهم سوى لغة القوة، وتعهدا برد موجع وساحق على مؤامرات الأعداء، وأكدا أن صنعاء تجدد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.







ويقول متابعون ان عمليات خفض التصعيد الهشة لا تزال قائمة في الجبهات العسكرية طيلة الأعوام الماضية منذ الإعلان عن عملية خفض التصعيد أواخر عام2022.

فانتهاء وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر رسميا في أكتوبر قبل ثلاثة اعوام ، امتنع خلاله الجانبان ومنذ ذلك الحين عن اتخاذ إجراءات تصعيدية كبيرة.



وعليه فإن عمليات خفض الأعمال العدائية بين صنعاء والرياض ، كان من المفترض أن تترافق مع تحرك المنصات السياسية والحوار، إلا أنها هي الأخرى انتهت إلى مسار الركود والجمود في ضوء التطورات الإقليمية الاخيرة.



