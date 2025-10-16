بعد إعلان حماس.. مصر تعلق على أزمة جثث الاسرى في غزة

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥
٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش
بعد إعلان حماس.. مصر تعلق على أزمة جثث الاسرى في غزة
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن استعادة جثث الاسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة تمثل تحديًا معقدًا يحتاج إلى وقت، نظرًا للظروف الميدانية الصعبة التي تعيق الوصول إلى تلك الجثث.

وفي تصريحات لشبكة إعلام أمريكية، أوضح عبد العاطي أن هذه الصعوبات كانت إحدى النقاط البارزة خلال مفاوضات في شرم الشيخ، حيث تتولى مصر دورًا محوريًا في جهود تحقيق التهدئة في غزة.

وأشار الوزير إلى أن نجاح خطة وقف الحرب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدًا الحاجة إلى "إغراق غزة بالمواد الغذائية والإغاثية" لتلبية الاحتياجات الملحة.

وأضاف أن تداعيات الحرب أصبحت محسوسة على مستوى المنطقة بأسرها، متوقعًا أن تكون المرحلة الثانية من المفاوضات شاقة.

ورغم ذلك، عبّر عبد العاطي عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، شريطة استمرار التزام الأطراف الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وكانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية قد أعلنت أنها التزمت بما تم الاتفاق عليه، وقامت بتسليم جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثثٍ تستطيع الوصول إليها، أما ما تبقى من جثث فتحتاج جهوداً كبيرة ومعداتٍ خاصة للبحث عنها واستخراجها، ونحن نبذل جهداً كبيراً من أجل إغلاق هذا الملف.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الأربعاء، أنه بعد استكمال الفحوص في معهد الطب العدلي، تبيّن أن الجثة الرابعة، التي سلمتها حماس إلى للكيان الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، "لا تتطابق مع أي شخص من الاسرى الإسرائيليين".

واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.

وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

