إعلان موعد فتح معبر رفح لعودة الفلسطينيين الى غزة

وقالت السفارة في بيان رسمي، إن هذا الإجراء يأتي بعد التنسيق المكثف مع الجهات المصرية المختصة، بهدف تمكين المواطنين الفلسطينيين العالقين في مصر من السفر والعودة إلى ديارهم في غزة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.

ودعت السفارة كافة المواطنين الفلسطينيين المقيمين في مصر والراغبين في العودة إلى قطاع غزة إلى المبادرة بتسجيل بياناتهم لدى السفارة تمهيداً لتنسيق عملية السفر وتنظيم تحركاتهم بشكل جماعي ومنظم.

وأوضحت السفارة أن عملية التسجيل تتم من خلال إرسال المعلومات الشخصية التالية عبر تطبيق "واتساب" إلى الرقم المخصص 01223301974: الاسم الرباعي، تاريخ الميلاد، رقم جواز السفر (إن وجد)، رقم الهوية الفلسطينية، ورقم الهاتف الجوال للتواصل.

وأكدت السفارة أنها ستتولى مسؤولية التواصل مع المواطنين الذين قاموا بالتسجيل لإبلاغهم بمواعيد وأماكن التجمع المحددة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم عبورهم إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري وفق الآليات المتبعة.

وأشارت السفارة إلى أن فتح معبر رفح يمثل استجابة لاحتياجات إنسانية ملحة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، ويعكس مستوى التعاون المستمر بين السلطات الفلسطينية والجهات المصرية المسؤولة عن إدارة حركة العبور عبر المعبر، الذي يعد الشريان الحيوي الوحيد للقطاع.

وأضافت السفارة أن فتح المعبر يأتي في ظل تحسن نسبي في الأوضاع الأمنية، مما يسمح بتسهيل حركة الأفراد وفق آليات تنسيق دقيقة لضمان سلامة وراحة المواطنين أثناء عبورهم.

ودعت السفارة الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي ستصدرها الجهات المعنية، مؤكدة حرصها على متابعة سير العملية لضمان تنظيمها بشكل يسهل عودة المواطنين بأمان وكرامة.