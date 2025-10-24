بالفيديو..

تمديد قوات أردوغان بالخارج يثير جدلاً حاداً بالبرلمان التركي.. إليكم التفاصيل!

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش
في خضم نقاش محتدم داخل البرلمان التركي، تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان بطلب لتمديد تفويض قوات بلاده العاملة في شمال العراق وسوريا ولبنان لثلاث سنوات مقبلة.

خطوة تقول الحكومة أنها تهدف إلى حماية الأمن القومي من التهديدات الإرهابية على الحدود الجنوبية، لكنها فتحت الباب أمام مواجهة سياسية حادة بين السلطة الرسمية في أنقرة ومعارضيها في الداخل.

وقال قايم ألاجان وهو كاتب ومحلل سياسي :"تعارض أحزاب المعارضة إبقاء القوات في العراق ولبنان وسوريا وليبيا، وتحتج بأن هذا القرار سيجعل تركيا جزءاً من المصالح الإقليمية للولايات المتحدة و"إسرائيل"، وأن التدخلات العسكرية قد تزعزع استقرار المنطقة وتعرض تركيا للخطر. وتتبنى المعارضة موقفاً مناهضاً للإمبريالية يعطي الأولوية للسلام والدبلوماسية، مؤكدة على ضرورة حل المشكلات عبر التفاوض الدبلوماسي".

أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها الأحزاب الكردية، أعلنت رفضها القاطع للمذكرة، معتبرة إياها تدخلاً في شؤون دول أخرى ووسيلة لخدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. وشهدت الجلسة البرلمانية مداخلات حادة تحت عنوان "كلا لمقترح أردوغان"، وسط اتهامات للحكومة بتحويل الجيش إلى أداة للسياسات الخارجية.



شاهد أيضا.. تركيا تمدد مهمة قواتها المسلحة في العراق وسوريا لـ3 سنوات

وقالت سيفدا كارجا وهي نائبة عن حزب العمال التركي: "هذه الاقتراحات تخدم مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل الصهيونية. نحن كأعضاء برلمان في حزب العمال الكردي سنقوم بالتصويت بـ'لا' على مقترح الرئيس أردوغان الخاص بإبقاء قوات بلادنا في لبنان والعراق وسوريا. هذا موقفنا ولن نتراجع عنه."

يرى مراقبون أن هذا الجدل يتزامن مع مرحلة إقليمية شديدة الحساسية، حيث تتداخل الملفات العراقية والسورية واللبنانية في حسابات أنقرة الأمنية.

وبين تأكيد الحكومة على أهمية حماية أمن الحدود وتحذيرات المعارضة من توريط البلاد في حروب الآخرين، يبقى القرار النهائي بيد البرلمان التركي.

إن قرار الرئيس أردوغان بتمديد بقاء القوات التركية في العراق وسوريا ولبنان لثلاث سنوات إضافية أشعل جدلاً سياسياً واسعاً داخل البرلمان التركي، بين من يراه ضرورة لحماية الأمن القومي ومن يعتبره انخراطاً في صراعات إقليمية. ويبقى هذا القرار اختباراً جديداً لدور أنقرة في محيط مشتعل بالصراعات.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

تركيا تطالب قسد بالاندماج في الجيش السوري الجديد

تركيا تطالب قسد بالاندماج في الجيش السوري الجديد

تركيا تمدد مهمة قواتها المسلحة في العراق وسوريا لـ3 سنوات

تركيا تمدد مهمة قواتها المسلحة في العراق وسوريا لـ3 سنوات

تركيا تقترح تعديل اتفاقية أضنة للتوغل شمال سوريا

تركيا تقترح تعديل اتفاقية أضنة للتوغل شمال سوريا

تركيا تعلن استعدادها للمشاركة في قوة دولية بغزة

تركيا تعلن استعدادها للمشاركة في قوة دولية بغزة

0% ...

آخرالاخبار

إسلام آباد: محادثات السلام مع طالبان فشلت

2480 مغربيا من محتجي "جيل زد" يواجهون الملاحقات القضائية

في ظل تعتيم إعلامي.. الاحتلال يخطف ويقتل مواطنين سوريين

عشرات الشهداء بتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة

ألبانيزي تهاجم خطة ترامب لغزة.. أسوأ إهانة رأيتها في حياتي

تركيا: الهجمات الإسرائيلية على غزة انتهاك واضح لوقف إطلاق النار

بالفیديو...عدوان اسرائيلي جديد على مدينة غزة

قبيل جولة ترامب الآسيوية.. كوريا الشمالية تختبر صواريخ بحرية طويلة المدى

القسام تعلن انتشال جثتي أسيرين صهيونيين في غزة

خلال لقاء بن سلمان وشهباز شريف...اتفاق جديد بين السعودية وباكستان