بالفيديو..

توافق فلسطيني في القاهرة لتثبيت الهدنة ورسم مستقبل غزة

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش
جهود فلسطينية متواصلة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، جمعت أبرز الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، للوصول إلى رؤية وطنية مشتركة وشاملة، تبحث في مستقبل القطاع بعد الحرب.

حركة حماس كررت تأكيدها بالتزامها الكامل بتفاصيل الاتفاق، وبعد أن أنجاز مرحلته الأولى، اعتبرت أن المرحلة الثانية تتطلب نقاشات إضافية مع الوسطاء لضمان تطبيقها بشكل شامل.

الناطق باسم الحركة حازم قاسم، دعا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف خروقاته ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا؛ مشيرا إلى أن حماس حصلت على ضمانات مصرية وقطرية وتركية وتأكيدات أميركية بانتهاء الحرب فعليا.

قاسم شدد أيضا على حرص الحركة على الوحدة الوطنية الفلسطينية والتوافق بين جميع القوى، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز الحسابات الفصائلية الضيقة والعمل بروح جماعية لمصلحة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

الأمر الذي أكد عليه عضو المكتب السياسي في الحركة حسام بدران، الذي أوضح أن وفد الحركة يشارك في القاهرة بجدية في الاجتماعات الخاصة بمتابعة اتفاق شرم الشيخ.


شاهد أيضا..الأمم المتحدة: ربع السكان يتضورون جوعا

موقف حماس ليس منفردا على ما يبدو فيما يتعلق بضرورة المشاركة الوطنية في حكم وإدارة غزة، بل تشاركه اغلب الفصائل الفلسطينية، ولعل الاجتماع الابرز كان بين حركتي حماس وفتح، الذي جاء لبحث ما يتعلق بالمشهد الفلسطيني وترتيبات ما بعد وقف الحرب، وفق مصادر مطلعة.

وبحسب ما نقل عن الفصائل، فإن الحوار الوطني سيكون حول كيفية التوصل إلى برنامج وطني توافقي يضمن تجاوز مقترحات الوصاية الدولية المراد فرضها في المرحلة الثانية، مشيرة إلى تخوف الفصائل من احتمال موافقة طرف فلسطيني عليها.


التفاصيل في الفيديو المرفق..

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

80 شهيدا بين صفوف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال

80 شهيدا بين صفوف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال

الشرطة الألمانية تعتقل كاتبا بسبب تغريدات تنتقد نتنياهو

الشرطة الألمانية تعتقل كاتبا بسبب تغريدات تنتقد نتنياهو

الاحتلال ما بين مناوراته على الحدود واعتداءاته على المصالح اللبنانية + فيديو

الاحتلال ما بين مناوراته على الحدود واعتداءاته على المصالح اللبنانية + فيديو

0% ...

آخرالاخبار

مجلس الأمن يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعام إضافي

مصر والسعودية توقعان اتفاق تعاون عسكري

تخت روانجي: لا معنى لمفاوضات نتيجتها محددة مسبقا

واشنطن تعلن دعمها لإلغاء عقوبات قانون "قيصر" عن سوريا

عراقجي: إيران تدعم وحدة وسلامة أراضي السودان

الرئيس اللبناني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل"

كيان الاحتلال يتسلم 3 جثث عبر الصليب الأحمر

ملامح نظام الجمهوري البرلماني وتحديات المستقبل الديمقراطي في العراق

الأورومتوسطي: الاحتلال يقتل بمعدل 10 فلسطينيين يوميا في غزة

أنقرة تستضيف اجتماعًا لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة