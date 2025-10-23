محمد صلاح يفاجئ ليفربول وجماهيره.. هل قرر الرحيل؟

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش
محمد صلاح يفاجئ ليفربول وجماهيره.. هل قرر الرحيل؟
اتخذ النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم خطوة مفاجئة تجاه ناديه عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي غداة مباراة فريقه أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وبقي محمد صلاح على دكة البدلاء، وشارك لمدة 16 دقيقة في مبارة "الريدز" ضد آينتراخت فرانكفورت (5-1) مساء أمس الأربعاء، ضمن مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووجهت جماهير ليفربول العديد من التهم لصلاح بعد مواجهة فرانكفورت واتهمته بالأنانية وتراجع المستوى.

وقام محمد صلاح بحذف عبارة "لاعب ليفربول" من صفحته عبر على منصة "X".

كما حذف اللاعب المصري صورته بقميص "الريدز" من حسابه الرسمي على موقع "X" أيضا، واضعا بدلا منها صورة له مع ابنتيه مكة وكيان من على أحد الشواطئ.

اقرأ ايضا.. الفيفا: ايران في المركز 21 عالميا و2 آسيويا

وعلق البعض بأن سبب قرار محمد صلاح بحذف صورته وعبارة لاعب ليفربول جاء لغضبه الشديد من النقد اللاذع الذي تعرض له عقب مباراة فرانكفورت، بينما ربط البعض ذلك برغبته في الرحيل عن الفريق.

يذكر أن النجم المصري قد جدد عقده في أبريل 2025، لمدة موسمين حتى صيف 2027 ولكنه يعاني حاليا من تراجع في المستوى حيث لم يسجل إلا هدف وحيد من لعب مفتوح على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.

واكتفى صلاح بـ3 أهداف فقط في 12 مباراة بكافة البطولات هذا الموسم و3 تمريرات حاسمة رغم تتويجه في الموسم الماضي بلقب هداف "البريميرليغ" برصيد 29 هدفا.

