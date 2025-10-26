الجولاني الى الرياض هذا الأسبوع

وقال المصدران -وطلبا عدم الكشف عن هويتيهما- بحسب رويترز، إن من المقرر أن يلقي الجولاني يوم الثلاثاء المقبل كلمة في المؤتمر.

ولم ترد الرئاسة السورية المؤقتة ولا مركز التواصل الحكومي السعودي على طلبات للتعليق بعد.

وفي مايو/أيار الماضي، استضافت الرياض اجتماعا بين ولي العهد محمد بن سلمان والجولاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أشاد برئيس المرحلة الانتقالية في سوريا وقال إن واشنطن سترفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا للمساعدة في منح البلاد فرصة لإعادة الإعمار، حسب قوله.