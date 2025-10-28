طائرات الاحتلال تشن غارات على مجمع الشفاء الطبي في غزة

وشنت طائرات غارات على مدينة غزة وعدة مناطق اخرى في القطاع مستهدفة في ذلك المناطق المدنية.

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أنه وجه القيادة العسكرية في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.

واوضحت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو أطلع الأمريكيين على الرد في قطاع غزة.

وادعا وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس، أن هجوم حماس على الجنود الاسرائيليين يعتبر تجاوزا صارخا وان الجيش سيرد عليه بقوة كبيرة، حسب قوله.

فيما أكدت حماس أنه لا علاقة للحركة بحادث إطلاق النار في رفح وأكدت التزامهنا باتفاق وقف إطلاق النار.