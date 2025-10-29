الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء الضفة

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن أنس الفني من بلدة كفر قليل جنوب مدينة نابلس، ودمر محتويات عدد من المحال التجارية في مخيم بلاطة شرق المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس، وداهمت عددا من المحال التجارية وفتشتها بشكل دقيق، ما أدى إلى تدمير محتوياتها وإلحاق أضرار جسيمة بها.

وتخلل اقتحام قوات الاحتلال انتشار مكثف للجنود داخل مخيم بلاطة، وسط حالة من التوتر والخوف بين المواطنين.

في غضون ذلك، احتجزت قوات الاحتلال نحو 44 مواطنا خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم.

اقرأ ايضا .. عشرات الشهداء بتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عددا كبيرا من منازل المواطنين، واحتجزت عشرات السكان داخلها لساعات طويلة، وجرى التحقيق معهم ميدانيًا قبل أن تطلق سراحهم لاحقًا.

وأضافت المصادر أن الاقتحام تخلله انتشار مكثف للجنود في أزقة المخيم، وسط توتر شديد بين الأهالي والقوات المقتحمة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم ومدينة الدوحة غربها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى اللحظة.

وشهدت الليلة الماضية، اقتحام قوات الاحتلال قرية عنزا جنوب جنين، ومداهمة عدد من المحال التجارية وتفتيشها.