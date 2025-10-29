استشهاد صحفي وزوجته بقصف الاحتلال وسط غزة

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش
استشهاد صحفي وزوجته بقصف الاحتلال وسط غزة
استشهد الصحفي في صحيفة "فلسطين" محمد المنيراوي وزوجته، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، إثر استهداف طائرة الاحتلال الإسرائيلي خيمته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الصحفي في صحيفة فلسطين محمد المنيراوي، وزوجته في قصف استهدف خيمته بمنطقة السعافين جنوب أبو صرار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال “الإسرائيلي” إلى 256 صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد المنيراوي، الذي يعمل صحفياً في صحيفة فلسطين.

وأدان المكتب في بيان له، الأربعاء بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال “الإسرائيلي” للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال “الإسرائيلي” والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما طالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

