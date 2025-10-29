شاهد..رئيسة الهند ترتدي زي الطيار وتحلق بمقاتلة رافال

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش
نفذت رئيسة الهند دروبادي مورمو رحلة جوية على متن مقاتلة "رافال"، وأثارت تفاعل الناشطين الذين اعتبر بعضهم أنها بذلك بعثت رسالة قوية إلى الجارة الباكستان.

وأفادت وسائل إعلام هندية بأن رئيسة البلاد دروبادي مورمو قامت بالرحلة الجوية خلال زيارتها لقاعدة جوية تابعة للقوات الجوية الهندية في "أمبالا" بولاية هاريانا.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية ومنصات التواصل الاجتماعي، الرئيسة مورمو وهي ترتدي زيّ الطيار وحلقت بالطائرة "رافال" وهي تقودها.

وكان رئيس أركان القوات الجوية الهندية، المارشال أمار بريت سينغ، حاضرا أيضا في القاعدة الجوية.

شاهد أيضا: الرئيسة الهندية تتعرض لحادث مروحية

يُذكر أن المقاتلات "رافال"، التي تُنتجها شركة "داسو أفياسيون" الفرنسية للصناعات الجوية والفضائية، دخلت الخدمة رسميا في القوات الجوية الهندية في سبتمبر 2020. وقد أدت هذه المقاتلات دورا محوريا في العملية التي أُطلقت عليها تسمية "السندور" في مايو من هذا العام. حيث أعلنت وزارة الدفاع الهندية في بيان رسمي، أن القوات المسلحة للبلاد استهدفت خلال العملية بنية تحتية تُصنفها على أنها "إرهابية" داخل الأراضي الباكستانية.

وتفاعل ناشطون مع تحليق رئيسة بلادهم في المقاتلة واعتبروا أنها بمثابة رسالة قوية إلى الجارة باكستان.

وقال آخرون إن رئيسة البلاد تصنع التاريخ بهذا الأمر.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

باكستان تحيي الذكرى الـ78 لـ

باكستان تحيي الذكرى الـ78 لـ"يوم كشمير الأسود"

0% ...

آخرالاخبار

ايران تدين العقوبات الأمريكية الظالمة على كوبا

مقتل 2000 مدني سوداني خلال يومين في الفاشر.. إليكم التفاصيل!

الإحتلال يحوّل الماء إلى سلاح ضد الفلسطينيين.. إليكم التفاصيل!!

الناخب العراقي بين الطموح لنتائج الانتخابات المترقبة والخيبة منها

موهبة إيرانية تحصد أول ميدالية آسيوية في كرة الطاولة

إيران: تحديد يوم وطني للجزر الإيرانية الثلاث

ما علاقة "الشيب" بالأورام السرطانية؟

منظمة التعاون الإسلامي تدعو السودانيين الى وقف دائم لإطلاق النار

بقائي: غارات الاحتلال تظهر نية الإبادة الجماعية للفلسطينيين

كاميرا العالم توثّق مجزرة الإحتلال في منزل عائلة أبو دلال بغزة!!