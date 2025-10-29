شاهد..رئيسة الهند ترتدي زي الطيار وتحلق بمقاتلة رافال

وأفادت وسائل إعلام هندية بأن رئيسة البلاد دروبادي مورمو قامت بالرحلة الجوية خلال زيارتها لقاعدة جوية تابعة للقوات الجوية الهندية في "أمبالا" بولاية هاريانا.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية ومنصات التواصل الاجتماعي، الرئيسة مورمو وهي ترتدي زيّ الطيار وحلقت بالطائرة "رافال" وهي تقودها.

وكان رئيس أركان القوات الجوية الهندية، المارشال أمار بريت سينغ، حاضرا أيضا في القاعدة الجوية.

يُذكر أن المقاتلات "رافال"، التي تُنتجها شركة "داسو أفياسيون" الفرنسية للصناعات الجوية والفضائية، دخلت الخدمة رسميا في القوات الجوية الهندية في سبتمبر 2020. وقد أدت هذه المقاتلات دورا محوريا في العملية التي أُطلقت عليها تسمية "السندور" في مايو من هذا العام. حيث أعلنت وزارة الدفاع الهندية في بيان رسمي، أن القوات المسلحة للبلاد استهدفت خلال العملية بنية تحتية تُصنفها على أنها "إرهابية" داخل الأراضي الباكستانية.

وتفاعل ناشطون مع تحليق رئيسة بلادهم في المقاتلة واعتبروا أنها بمثابة رسالة قوية إلى الجارة باكستان.

وقال آخرون إن رئيسة البلاد تصنع التاريخ بهذا الأمر.