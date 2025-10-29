استطلاع رأي يكشف موقف الفلسطينيين من نزع سلاح المقاومة

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش
استطلاع رأي يكشف موقف الفلسطينيين من نزع سلاح المقاومة
 أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة استطلاعات الرأي والأبحاث المسحية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن معارضة الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين لنزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية.

ووفق الاستطلاع فقد أعرب (70 %) من الفلسطينيين، عن معارضتهم بشدة نزع سلاح المقاومة، حتى لو كان ذلك شرطًا لمنع عودة الحرب، بينما ارتفعت نسبة المؤيدين والداعمين من الفلسطينيين لعملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر.

وقالت المؤسسة إن الاستطلاع أجري في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة ما بين 22-25 تشرين أول (أكتوبر) 2025، وجها لوجه باستخدام الأجهزة اللوحية أو الهواتف. عند اكتمال كل مقابلة، يتم إرسالها تلقائيا مباشرة إلى خادمنا حيث يمكن لباحثينا فقط الوصول إليها.

ولفتت المؤسسة أن حجم العينة في هذا الاستطلاع بلغت 1270 شخصا، منهم 830 شخصا تمت مقابلتهم في الضفة الغربية (في 83 موقعا سكنيا) و440 شخصا في قطاع غزة (في 44 موقعا)، وبلغت نسبة الخطأ 3.5٪.

