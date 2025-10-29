الناخب العراقي بين الطموح لنتائج الانتخابات المترقبة والخيبة منها

ويبقى المشهد الانتخابي متوقف على نسبة المشاركة التي تتقاطع حول نسبتها الآراء العراقية وغير العراقية.

المتابعة الميدانية للشارع العراقي وعلى مقربة من الناخب لجس النبض عبر مراسلي القناة من الأنبار صباح الطائي وبغداد رسل الشمري..

وحول رؤية الناخب العراقي للانتخابات البرلمانية الحالية ومقارنتها مع الدورة الانتخابية الخامسة وما كان فيها من وجهات نظر، أشارت رسل الشمري مراسلة العالم في بغداد الى أن الدورة البرلمانية الخامسة الأضعف والأسوأ في مستوى الرقابة والتشريع. وأضافت أن الدورة الخامسة شهدت عدم الانضباط بالتزام النواب بالحضور البرلماني إضافة الى التأخير في إقرار القوانين مثل قانون الحشد الشعبي والمحكمة الاتحادية والتقاعد وغيرها... ما يهدد المشاركة الانتخابية القادمة، حسب المراقبين.

وقالت المراسلة إن الشارع العراقي يريد إقرار قوانين، والاهتمام بعقد جلسات لمناقشة مواضيع وقضايا تهم الشعب والوطن.

