من العراق:

الناخب العراقي بين الطموح لنتائج الانتخابات المترقبة والخيبة منها

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش
أيام متبقية على الانتخابات العراقية والشارع العراقي ما بين متأمل يطمح لنتائج تحقق له ما يريد وبين من لم يحسم أمره بعد لأنه غير واثق من أن المشاركة تأتي مناسبة مع طموحاته وتلبي حاجاته الاقتصادية والمعيشية.

ويبقى المشهد الانتخابي متوقف على نسبة المشاركة التي تتقاطع حول نسبتها الآراء العراقية وغير العراقية.

المتابعة الميدانية للشارع العراقي وعلى مقربة من الناخب لجس النبض عبر مراسلي القناة من الأنبار صباح الطائي وبغداد رسل الشمري..

وحول رؤية الناخب العراقي للانتخابات البرلمانية الحالية ومقارنتها مع الدورة الانتخابية الخامسة وما كان فيها من وجهات نظر، أشارت رسل الشمري مراسلة العالم في بغداد الى أن الدورة البرلمانية الخامسة الأضعف والأسوأ في مستوى الرقابة والتشريع. وأضافت أن الدورة الخامسة شهدت عدم الانضباط بالتزام النواب بالحضور البرلماني إضافة الى التأخير في إقرار القوانين مثل قانون الحشد الشعبي والمحكمة الاتحادية والتقاعد وغيرها... ما يهدد المشاركة الانتخابية القادمة، حسب المراقبين.

وقالت المراسلة إن الشارع العراقي يريد إقرار قوانين، والاهتمام بعقد جلسات لمناقشة مواضيع وقضايا تهم الشعب والوطن.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق...

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

تواصل الشعارات والبرامج الانتخابية في العراق استعدادا للاستحقاق المرتقب

تواصل الشعارات والبرامج الانتخابية في العراق استعدادا للاستحقاق المرتقب

الديمقراطية العراقية بين صناديق الإقتراع ويد واشنطن الخفية!

الديمقراطية العراقية بين صناديق الإقتراع ويد واشنطن الخفية!

التنافس الانتخابي في نينوى: صراعات محلية وإقليمية معقدة

التنافس الانتخابي في نينوى: صراعات محلية وإقليمية معقدة

الانتخابات النيابية العراقية و مصير رئاسة الوزراء

الانتخابات النيابية العراقية و مصير رئاسة الوزراء

القرار العراقي بين الضغط الخارجي والمقاومة الوطنية

القرار العراقي بين الضغط الخارجي والمقاومة الوطنية

0% ...

آخرالاخبار

ايران تدين العقوبات الأمريكية الظالمة على كوبا

مقتل 2000 مدني سوداني خلال يومين في الفاشر.. إليكم التفاصيل!

الإحتلال يحوّل الماء إلى سلاح ضد الفلسطينيين.. إليكم التفاصيل!!

الناخب العراقي بين الطموح لنتائج الانتخابات المترقبة والخيبة منها

موهبة إيرانية تحصد أول ميدالية آسيوية في كرة الطاولة

إيران: تحديد يوم وطني للجزر الإيرانية الثلاث

ما علاقة "الشيب" بالأورام السرطانية؟

منظمة التعاون الإسلامي تدعو السودانيين الى وقف دائم لإطلاق النار

بقائي: غارات الاحتلال تظهر نية الإبادة الجماعية للفلسطينيين

كاميرا العالم توثّق مجزرة الإحتلال في منزل عائلة أبو دلال بغزة!!