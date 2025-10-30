حزب الله يصدر بيانا بشأن جريمة الاحتلال في بلدة بليدا

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥
١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش
حزب الله يصدر بيانا بشأن جريمة الاحتلال في بلدة بليدا
أعلن حزب الله في بيان رسمي أن العدو الإسرائيلي يواصل مسلسل انتهاكاته على الأراضي اللبنانية، مؤكّدًا اقتحام مبنى بلدية بليدا فجر اليوم وإعدام موظف البلدية الشهيد إبراهيم سلامة وهو نائم في فراشه، في جريمة وصفها الحزب بـ”الوحشية والإجرام”.

وأكد الحزب أن هذا العدوان يأتي بشراكة وتواطؤ أميركي، وأن واشنطن تمنح الضوء الأخضر لكل تصعيد إسرائيلي بهدف الضغط على لبنان لتنفيذ أجندات لا تتوافق مع مصالحه الوطنية.

وشدّد على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه يستوجب من الدولة اللبنانية وكل القوى السياسية اتخاذ موقف وطني موحد لتعزيز قدرة لبنان على مواجهة الاعتداءات، مع الإشادة بموقف رئيس الجمهورية في طلب دعم الجيش اللبناني لمواجهة التوغلات الإسرائيلية.

اقرأ ايضا.. جيش الاحتلال يقر بقتله شخصا لا علاقة له في بلدية بليدا اللبنانية

ودعا حزب الله الحكومة إلى اتخاذ خطوات حقيقية لوقف الاعتداءات وحماية المواطنين والمصالح الوطنية، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن وقوات الطوارئ الدولية بالتحرك لردع الكيان الإسرائيلي.

وتقدّم الحزب بالتعازي لأهل الشهيد وبلدية بليدا وأهالي البلدة، سائلاً الله تعالى الرحمة للشهيد وإعلاء درجاته، ولأهالي بليدا والجنوب ولبنان الصبر والفرج القريب.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

جيش الاحتلال يقر بقتله شخصا لا علاقة له في بلدية بليدا اللبنانية + فيديو

جيش الاحتلال يقر بقتله شخصا لا علاقة له في بلدية بليدا اللبنانية + فيديو

غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة

غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة

0% ...

آخرالاخبار

حزب الله يصدر بيانا بشأن جريمة الاحتلال في بلدة بليدا

اللواء موسوي: الدفاع المدني، العمود الفقري لمرونة البنية التحتية والصمود الاجتماعي

روسيا وأمريكا تعودان لحلبة السباق النووي

جيش الاحتلال يقر بقتله شخصا لا علاقة له في بلدية بليدا اللبنانية + فيديو

بعدحرب تجارية كبيرة؛ أول لقاء بين ترامب وشي وجهاً لوجه

إيران: على غروسي تجنب التصريحات التي لا أساس لها + فيديو

روسيا ترحب بالخطوات المشتركة مع ايران والاخرين لمواجهة الاخبار الملفقة

من هو "أبو لولو" سفاح الفاشر؟ +صور

ذوو الاحتياجات الخاصة يجتمعون في مهرجان فني بطهران

بقائي: غروسي على علم تام بالطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني