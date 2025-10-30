حزب الله يصدر بيانا بشأن جريمة الاحتلال في بلدة بليدا

وأكد الحزب أن هذا العدوان يأتي بشراكة وتواطؤ أميركي، وأن واشنطن تمنح الضوء الأخضر لكل تصعيد إسرائيلي بهدف الضغط على لبنان لتنفيذ أجندات لا تتوافق مع مصالحه الوطنية.

وشدّد على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه يستوجب من الدولة اللبنانية وكل القوى السياسية اتخاذ موقف وطني موحد لتعزيز قدرة لبنان على مواجهة الاعتداءات، مع الإشادة بموقف رئيس الجمهورية في طلب دعم الجيش اللبناني لمواجهة التوغلات الإسرائيلية.

ودعا حزب الله الحكومة إلى اتخاذ خطوات حقيقية لوقف الاعتداءات وحماية المواطنين والمصالح الوطنية، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن وقوات الطوارئ الدولية بالتحرك لردع الكيان الإسرائيلي.

وتقدّم الحزب بالتعازي لأهل الشهيد وبلدية بليدا وأهالي البلدة، سائلاً الله تعالى الرحمة للشهيد وإعلاء درجاته، ولأهالي بليدا والجنوب ولبنان الصبر والفرج القريب.