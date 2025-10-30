السعودية تصدر قرارا بشأن العمرة..وهذه تفاصيله

وينص القرار الذي نقلته قناة "العربية"، أن تأشيرة العمرة تُلغى تلقائيا بعد مرور 30 يوما من تاريخ إصدارها، إذا لم يدخل المعتمر إلى الأراضي السعودية خلال تلك المدة.

كما يقضي القرار، الذي يبدأ تطبيقه الأسبوع المقبل، بتقليص صلاحية التأشيرة من 3 أشهر إلى شهر واحد من تاريخ الإصدار، مع الإبقاء على مدة الإقامة داخل المملكة العربية السعودية بعد الوصول كما هي، أي 3 أشهر.

وأوضح مستشار اللجنة الوطنية للعمرة والزيارةـ أحمد باجعيفر، أن القرار يأتي ضمن استعدادات الوزارة لموسم العمرة المرتقب، مع توقع زيادة أعداد المعتمرين عقب انقضاء فصل الصيف وتحسن الأجواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تنظيم تدفق الزوار وتجنب التكدس في المدينتين المقدستين.

وتجاوز عدد تأشيرات موسم العمرة الحالية لمعتمري الخارج 4 ملايين تأشيرة، منذ انطلاق الموسم الجديد، في مطلع يونيو/ حزيران الماضي، وبذلك يسجل موسم العمرة الحالي رقما قياسيا في إقبال المعتمرين القادمين من الخارج خلال أقل من 5 أشهر، مقارنة بالمواسم السابقة.