عراقجي: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يشكل تهديدا خطيرا للأمن الدولي

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش
ردًا على الأمر الصادر عن الرئيس الاميركي دونالد ترامب باستئناف تجارب الأسلحة النووية، اعتبر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، اميركا بانها العنصر الاكثر خطورة للانتشار النووي في العالم.

وفي تدوينة نشرها مساء الخميس، كتب عراقجي: بتغيير اسم "وزارة الدفاع" إلى "وزارة الحرب"، يستأنف الطرف المتنمر (اميركا) المجهز بالاسلحة النووية تجاربه على هذه الأسلحة مرة أخرى.

وتابع: "هذا الطرف المتنمر نفسه يُصوّر البرنامج النووي السلمي الإيراني على أنه خطير، ويهدد بشن المزيد من الهجمات على منشآتنا النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الذرية؛ كل هذه الأفعال تُمثّل انتهاكًا سافرا للقانون الدولي".

وأضاف عراقجي: "لا شك أن الولايات المتحدة هي العنصر الأخطر للانتشار النووي في العالم".

المزيد: روسيا وأمريكا تعودان لحلبة السباق النووي

وصرح وزير الخارجية قائلاً: "إن إعلان استئناف التجارب النووية عملٌ رجعي وغير مسؤول، ويشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين".

كما قال عراقجي: "يجب على العالم أن يُحمّل الولايات المتحدة بالإجماع مسؤولية تطبيع انتشار هذه الأسلحة الشريرة".

