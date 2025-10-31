لاريجاني: علينا تجاوز الخلافات والسعي لتعزيز اللحمة الوطنية

وصرّح لاريجاني يوم الخميس: "لا يزال بعض الشخصيات السياسية في البلاد لا يدركون جيدًا حساسية وخطورة الوضع الراهن، وبمجرد وقوع أي حادث، يسارعون إلى التجادل فيما بينهم ويعكرون صفو البلاد".

وأضاف: "هذا يدل على أنهم لا يدركون حجم المشهد".

وقال لاريجاني: "هناك خلافات، ولكن عندما تكون في منطقة تشهد حربًا، وهي حرب مهمة أيضًا، ويتواطأ فيها الغرب بأكمله مع بعضه البعض، يجب وضع الكثير من الأمور جانبًا لوقت لاحق".

المزيد: تخت روانجي: سنرد على اي اجراء عدائي ضد ايران +فيديو

وتابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: "هذا الموقف يتطلب العفو والتسامح. أنا لا أقول إنه ليس لهم حق، لكن التسامح يعني وجود حق. هذه مشكلة، ويجب التعبير عنها بلهجة مختلفة".

وأكد أنه في هذه الحالة، يجب علينا تجاوز الخلافات والعمل على تعزيز اللحمة الوطنية.