تخت روانجي: سنرد على اي اجراء عدائي ضد ايران +فيديو

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي أن طهران ترفض التفاوض مع الولايات المتحدة تحت ضغط الإملاءات. وقال خلال زيارته إلى سلطنة عمان حيث التقى وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، قال إن أي مفاوضات يجب أن تكون على أساس الاحترام المتبادل، وأضاف أن طهران سترد على أي عمل عدائي يستهدف البلاد.

وقال مجيد تخت روانجي "نهج الأمريكيين ليس مناسبًا للمفاوضات، وسبب ذلك أنهم يتبنون نهجًا بفرض الإملاءات على الطرف الآخر. وطالما يتبنون هذا النهج، فلن تكون هناك مفاوضات. وعندما يغيرون نهجهم في المفاوضات ويقبلون بمفاوضات تكون على أساس الاحترام المتبادل، عندئذ سندرس الأمر من أجل اتخاذ الموقف المناسب. لكن حاليًا، الأرضية ليست متوفرة لهذا الأمر".

واشار الى ان "هناك رسائل نتبادلها عبر الوسطاء. نحن اتخذنا الإجراءات اللازمة من أجل حماية سيادة أراضينا وشعبنا، وعلى الطرف الآخر أن يعلم أن أي إجراء عدائي مع إيران سنرد عليه كما في السابق".

اقرا ايضا.. اللواء موسوي: الدفاع المدني، العمود الفقري لمرونة البنية التحتية والصمود الاجتماعي

