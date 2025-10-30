تخت روانجي: سنرد على اي اجراء عدائي ضد ايران +فيديو

وقال مجيد تخت روانجي "نهج الأمريكيين ليس مناسبًا للمفاوضات، وسبب ذلك أنهم يتبنون نهجًا بفرض الإملاءات على الطرف الآخر. وطالما يتبنون هذا النهج، فلن تكون هناك مفاوضات. وعندما يغيرون نهجهم في المفاوضات ويقبلون بمفاوضات تكون على أساس الاحترام المتبادل، عندئذ سندرس الأمر من أجل اتخاذ الموقف المناسب. لكن حاليًا، الأرضية ليست متوفرة لهذا الأمر".

واشار الى ان "هناك رسائل نتبادلها عبر الوسطاء. نحن اتخذنا الإجراءات اللازمة من أجل حماية سيادة أراضينا وشعبنا، وعلى الطرف الآخر أن يعلم أن أي إجراء عدائي مع إيران سنرد عليه كما في السابق".

