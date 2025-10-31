مشاورات بين ايران وروسيا حول اجتماع رؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش
التقى السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، بختيار حكيموف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون.

وأشار السفير الإيراني إلى التعاون النشط بين إيران وروسيا في إطار برامج وأنشطة منظمة شنغهاي للتعاون، وشكر روسيا على موقفها الإيجابي في دعم مبادرات إيران في المنظمة.

كما استعرض الاجتماع الاستعدادات والتخطيط للاجتماع المقبل لاجتماع رؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو.

لاريجاني: علينا تجاوز الخلافات والسعي لتعزيز اللحمة الوطنية

ونوقش آخر مستجدات البرامج والفعاليات في إطار منظمة شنغهاي للتعاون والهيئات التابعة لها، وخاصة تلك التي تُعقد في إيران وروسيا، وأكد الجانبان على المشاركة الفعالة والمتبادلة في هذه الفعاليات.

وتابع تقرير السفارة الإيرانية في روسيا: سيعقد الاجتماع السنوي لرؤساء وزراء الدول الأعضاء والمراقبة والشريكة في حوار شنغهاي في موسكو يومي 17 و 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

