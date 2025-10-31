مشاورات بين ايران وروسيا حول اجتماع رؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون

وأشار السفير الإيراني إلى التعاون النشط بين إيران وروسيا في إطار برامج وأنشطة منظمة شنغهاي للتعاون، وشكر روسيا على موقفها الإيجابي في دعم مبادرات إيران في المنظمة.

كما استعرض الاجتماع الاستعدادات والتخطيط للاجتماع المقبل لاجتماع رؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو.

ونوقش آخر مستجدات البرامج والفعاليات في إطار منظمة شنغهاي للتعاون والهيئات التابعة لها، وخاصة تلك التي تُعقد في إيران وروسيا، وأكد الجانبان على المشاركة الفعالة والمتبادلة في هذه الفعاليات.

وتابع تقرير السفارة الإيرانية في روسيا: سيعقد الاجتماع السنوي لرؤساء وزراء الدول الأعضاء والمراقبة والشريكة في حوار شنغهاي في موسكو يومي 17 و 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.