الاحتلال يقصف بالمدفعية المناطق الشرقية في جباليا وغزة وخانيونس

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش
قصفت مدافع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بعشرات القذائف بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية المتمركزة خلف "الخط الأصفر"، المناطق الشرقية في بلدة جباليا ومدينة غزة وخانيونس شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، بأن مدافع الكيان الإسرائيلي المتواجدة خلف السياج الحدودي تقصف بالقذائف مع إطلاق نار كثيف من الآليات اتجاه المناطق الشرقية من محافظة خانيونس وبلدة جباليا.

وأضاف أن جيش الاحتلال نفذ أربعة عمليات نسف لمنازل المواطنين شرقي خانيونس، كما وأطلقت الآليات العسكرية النار اتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات الجديدة لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية.

اقرأ ايضا.. قوات الاحتلال الاسرائيلي تنسف مباني شرقي خان يونس

ومنذ الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري، وصل إجمالي تعداد الشهداء بحسب بيانات صادرة عن وزارة الصحة بغزة إلى 211 شهيد، و597 إصابة، وجرى انتشال 482 جثمان من الشوارع وأسفل الركام.

