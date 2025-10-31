قوات الاحتلال الاسرائيلي تنسف مباني شرقي خان يونس

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بسماع دوي انفجارات كبيرة شرقي خانيونس قبل أن يتبين أنها ناجمة عن نسف منازل ومباني في البلدات الشرقية للمدينة.

إلى ذلك استشهد فجر اليوم الشاب محمد سالم قديح متأثرًا بإصابته في قصف صهيوني على خانيونس قبل يومين ليلتحق بوالده الذي استشهد خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

والليلة الماضية أفادت مصادر محلية بإصابة مواطنين من بني سهيلا شرقي خان يونس جراء القصف الصهيوني.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات ونفذت عمليات نسف وقصف لمنازل المواطنين في عدة مناطق بقطاع غزة، منتهكة اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع.

في غضون ذلك ألقت طائرات مسيرة لقوات الاحتلال كواد كوبتر قنابل على منازل المواطنين في منطقة الشعف بحي التفاح شمال شرقي المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة أن ما وصل مستشفيات قطاع غزة من شهداء وإصابات منذ التصعيد بلغ 110 شهيد (منهم 46 طفلا، 20 امرأة) و253 إصابة (منهم 78 طفلا، امرأة)، فيما ارتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر إلى 217 شهيدًا فيما بلغ عدد الإصابات 597، وإجمالي الانتشال 482 شهيدًا.