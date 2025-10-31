شاهد.. وزير الخارجية الإيراني يصف واشنطن بالمتنمر المسلح نوويا

بعد اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاخير توالت المطالبات الدولية للالتزام بحظر التجارب النووية.. واقوى رد كان من طهران ليعتبر وزير الخارجية عباس عراقجي اعلان ترامب خطوة رجعية وغير مسؤولة. واصفا واشنطن بالمتنمر المسلح نوويا واشار الى ان هذا المتنمر يستأنف تجارب الأسلحة النووية رغم شيطنته لبرنامج ايران النووي السلمي وحذر عراقجي من ان استئناف التجارب النووية الامريكية بعد تغيير اسم وزارة الدفاع لوزارة الحرب تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

اما برلين فدعت على لسان وزير خارجيتها يوهان فاديفول كلا من امريكا وروسيا للامتناع عن إجراء تجارب جديدة على الأسلحة النووية بينما اعتبرت خبيرة بحزب اليسار الألماني ان الاختبارات النووية الامريكية تصعيد وخطوة خطيرة تقرب العالم من حرب نووية. مشيرة لانسحاب واشنطن من اتفاقيات نزع السلاح الرئيسية. كما حثت الخارجية الصينية واشنطن على الالتزام جديا بحظر إجراء التجارب النووية.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون: 'تأمل الصين أن تحترم امريكا جديا الالتزامات بموجب معاهدة الحظر الشامل وحظر التجارب النووية'. "المنظمات الاممية ايضا ابدت اعتراضها فاكدت الامم المتحدة انه من غير المسموح اجراء تجارب نووية تحت اي ظرف فيما شددت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إن أي تجربة لتفجير أسلحة نووية ستلحق الضرر بجهود منع الانتشار النووي والسلام والأمن العالميين."

وقال فرحان حق مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "يجب تجنب جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى سوء تقدير أو تصعيد تكون له عواقب وخيمة ولا يمكن السماح بإجراء التجارب النووية تحت أي ظرف."

وقال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس: "التأكد من عمل الترسانة النووية بشكل صحيح جزء مهم من الأمن القومي. وهذا جزء من نظام الاختبار. ويريد الرئيس فقط التأكد من أننا نفعل ذلك.'

كما أكد الكرملين أن اختباراتهم الاخيرة للاسلحة لم تكن نووية. وكانت أعلنت موسكو خلال الآونة الأخيرة اختبار مسيّرة بحرية بقدرات نووية، وصاروخ كروز يعمل بالدفع النووي.