توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون الرياضي بين ايران والبحرين

وابرمت هذه مذكرة التفاهم خلال اللقاء الذي جمع بين رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية محمود خسروي وفا بنظيره البحريني الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، على هامش الدورة الثالثة للألعاب الآسيوية للشباب 2025 م في البحرين.

وأكد الجانبان، في هذا اللقاء، على أهمية تعزيز العلاقات والتعاون الرياضي بين البلدين، كما دعيا إلى التعاون الثنائي في تنظيم معسكرات تدريبية ومناسبات رياضية مشتركة لدى كل من البلدين.

وورد في هذا التقرير، ان التوقيع على مذكرة التفاهم الرياضي بين اللجنتين الأولمبيتين الايرانية والبحرينية، يهدف الى رفع مستوى التفاعل الرياضي، وتبادل الخبرات، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع الأنشطة المشتركة في مختلف المجالات ذات الصلة بين طهران والمنامة.

وفي ختام حفل التوقيع، وجّه خسروي وفا دعوة رسمية إلى رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية، لزيارة الجمهورية الاسلامية في أقرب فرصة ممكنة ومتزامنة مع أحدى الفعاليات الرياضية الدولية.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات مع كبار مسؤولي الرياضة في ايران، بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية للاطلاع على المنشآت والبنى التحتية الرياضية داخل البلاد.