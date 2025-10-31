توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون الرياضي بين ايران والبحرين

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش
توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون الرياضي بين ايران والبحرين
وقعت اللجنة الوطنية الأولمبية الإيرانية مع نظيرتها البحرينية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، وذلك في إطار جهود إيران لتوسيع علاقاتها الرياضية، لا سيما مع دول الجوار.

وابرمت هذه مذكرة التفاهم خلال اللقاء الذي جمع بين رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية محمود خسروي وفا بنظيره البحريني الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، على هامش الدورة الثالثة للألعاب الآسيوية للشباب 2025 م في البحرين.

وأكد الجانبان، في هذا اللقاء، على أهمية تعزيز العلاقات والتعاون الرياضي بين البلدين، كما دعيا إلى التعاون الثنائي في تنظيم معسكرات تدريبية ومناسبات رياضية مشتركة لدى كل من البلدين.

وورد في هذا التقرير، ان التوقيع على مذكرة التفاهم الرياضي بين اللجنتين الأولمبيتين الايرانية والبحرينية، يهدف الى رفع مستوى التفاعل الرياضي، وتبادل الخبرات، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع الأنشطة المشتركة في مختلف المجالات ذات الصلة بين طهران والمنامة.

وفي ختام حفل التوقيع، وجّه خسروي وفا دعوة رسمية إلى رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية، لزيارة الجمهورية الاسلامية في أقرب فرصة ممكنة ومتزامنة مع أحدى الفعاليات الرياضية الدولية.

اقرأ ايضا.. ميدالية ذهبية في رفع الاثقال للرباع الايراني يزداني

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات مع كبار مسؤولي الرياضة في ايران، بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية للاطلاع على المنشآت والبنى التحتية الرياضية داخل البلاد.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

المنتخب الايراني لكرة الصالات في مركز الوصافة

المنتخب الايراني لكرة الصالات في مركز الوصافة

ميدالية ذهبية في رفع الاثقال للرباع الايراني يزداني

ميدالية ذهبية في رفع الاثقال للرباع الايراني يزداني

0% ...

آخرالاخبار

بالفيديو.. موقف مؤثر من عراقجي تجاه أستاذه القديم يثير إعجاب الجميع

ضبط سفينة تحمل وقودًا مهربًا في مياه الخليج الفارسي

تسجيل يوم 30 نوفمبر كيوم وطني للجزر الايرانية الثلاث في التقويم الرسمي

وثائقي10 : انتصار المقاومة والشعب في غزة

أمريكا تعلن عن إحباط هجوم إرهابي في ميشيغان

خطيب جمعة طهران: المقاومة الفلسطينية احبطت معادلات الاستكبار

الإحتلال يستعد لفتح جبهة جديدة في العراق

من طهران إلى العالم.. سباق العقول يشعل أولمبياد التكنولوجيا الدولي

ميدالية ذهبية لسيدة ايرانية ببطولة العالم للرماية لذوي الاعاقة

هدية من ترامب تسبب أرقا لستارمر