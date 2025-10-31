ميدالية ذهبية في رفع الاثقال للرباع الايراني يزداني

وتنافس يزداني مع ستة رباعين من أوزبكستان، وكوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية، وتركمانستان، ولبنان، وتايوان، والإمارات العربية المتحدة.

ففي رفعة الخطف، تمكن يزداني من رفع 143 كغم في المحاولة الاولى وفشل في رفع 149 كغم في المحاولة الثانية ومن ثم تمكن من رفع 151 كغم في المحاولة ليتقلد الميدالية البرونزية.

وفي الخطف، فاز خولماراتوف من أوزبكستان بالميدالية الذهبية برفعه 153 كغم، ونال لي من كوريا الجنوبية الميدالية الفضية برفعه 152 كغم.

وفي رفعة النتر تمكن يزداني من رفع 186 كغم في المحاولة الأولى ومن ثم 195 كغم في المحاولة الثانية و 201 كغم في المحاولة الثالثة، محرزا الميدالية الذهبية.

وكانت حصيلة المنتخب الوطني الإيراني لرفع الأثقال للفتيان والفتيات في الدورة؛ ميدالية ذهبية واحدة وميداليتين فضيتين وست ميداليات برونزية.