مسؤول ايراني يندد موقف واشنطن الداعم لارهابي معدوم

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥
١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش
مسؤول ايراني يندد موقف واشنطن الداعم لارهابي معدوم
قال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "محسن شمسي زادة راوندي"، ردا على مزاعم نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "تامي بيغوت" حول" إرهابي مقبور" : إن قراءتك المراثي على إرهابي مقبور، تثبت تورط حكومتكم في جرائمه وتزيد من مسؤوليتها امام القانون الدولي بسبب دعمها للإرهاب.

وكتب شمسي زادة راوندي، ردا على تصريحات بيغوت حول زعيم زمرة تندر الإرهابية جمشيد شارمهد، في صفحته الشخصية على منصة إكس: إنه لأمر سخيف ومخز حقا! لقد أدمن صانعو القرار الأمريكيون، دعم الإرهاب الأعمى ضد الشعب الإيراني، لدرجة أنهم يذرفون الدموع على إرهابي مقبور كان قد اعترف بكل فخر على تورطه في قتل الأبرياء من ابناء الشعب الإيراني في مسجد بمدينة شيراز(جنوب ايران).

وأضاف مساعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إن مرثيتكم لإرهابي مقبور تثبت بامتياز تواطؤ حكومتكم في جرائمه، وبطبيعة الحال تزيد من المسؤولية الدولية التي تتحملها واشنطن لقاء دعمها للإرهاب.

وكانت مساعد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قد أشار في مدونته على منصة إكس إلى، ذكرى إعدام شارمهد مكررا مزاعم سابقة لواشنطن ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

اقرأ ايضا.. الإرهابي 'شارمهد' يتبنى الهجوم على حسينية وصال في شيراز

يذكر ان زعيم زمرة تندر الارهابية جمشيد شارمهد كان قد ادين بالتورط في تفجير حسينية سيد الشهداء في مدينة شيراز (مركز محافظة فارس - جنوبي البلاد)؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 200 شخص من المواطنين، كما خطط لتفجير سدّ سيوند في المدينة ذاتها، وقد تم اجراء حكم الاعدام الصادر ضده في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

مشاورات بين ايران وروسيا حول اجتماع رؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون

