ضبط سفينة تحمل وقودًا مهربًا في مياه الخليج الفارسي الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش أعلن رئيس قضاة هرمزغان عن ضبط سفينة تحمل 240 ألف لتر من الوقود المهرب من قبل البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية في مياه الخليج الفارسی. شاهد أيضا.. وزير الخارجية الإيراني يصف واشنطن بالمتنمر المسلح نوويا وفي إشارة إلى اعتقال 11 شخصًا في هذا الصدد، أشار رئيس قضاة هرمزغان إلى أنه خلال تفتيش هذه السفينة، تم اكتشاف 240 ألف لتر من الوقود المهرب وعدد من العدادات ومصادرتها. واعتقل 11 مهربا خلال العملية. كلمات دليلية الخليج الفارسي حرس الثورة الاسلامية هرمزغان ضبط سفينة