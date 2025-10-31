ضبط سفينة تحمل وقودًا مهربًا في مياه الخليج الفارسي

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥
٠١:٤١ بتوقيت غرينتش
ضبط سفينة تحمل وقودًا مهربًا في مياه الخليج الفارسي
أعلن رئيس قضاة هرمزغان عن ضبط سفينة تحمل 240 ألف لتر من الوقود المهرب من قبل البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية في مياه الخليج الفارسی.

شاهد أيضا.. وزير الخارجية الإيراني يصف واشنطن بالمتنمر المسلح نوويا

وفي إشارة إلى اعتقال 11 شخصًا في هذا الصدد، أشار رئيس قضاة هرمزغان إلى أنه خلال تفتيش هذه السفينة، تم اكتشاف 240 ألف لتر من الوقود المهرب وعدد من العدادات ومصادرتها. واعتقل 11 مهربا خلال العملية.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

خطيب جمعة طهران: المقاومة الفلسطينية احبطت معادلات الاستكبار

خطيب جمعة طهران: المقاومة الفلسطينية احبطت معادلات الاستكبار

من طهران إلى العالم.. سباق العقول يشعل أولمبياد التكنولوجيا الدولي

من طهران إلى العالم.. سباق العقول يشعل أولمبياد التكنولوجيا الدولي

مسؤول ايراني يندد موقف واشنطن الداعم لارهابي معدوم

مسؤول ايراني يندد موقف واشنطن الداعم لارهابي معدوم

توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون الرياضي بين ايران والبحرين

توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون الرياضي بين ايران والبحرين

0% ...

آخرالاخبار

بالفيديو.. موقف مؤثر من عراقجي تجاه أستاذه القديم يثير إعجاب الجميع

ضبط سفينة تحمل وقودًا مهربًا في مياه الخليج الفارسي

تسجيل يوم 30 نوفمبر كيوم وطني للجزر الايرانية الثلاث في التقويم الرسمي

وثائقي10 : انتصار المقاومة والشعب في غزة

أمريكا تعلن عن إحباط هجوم إرهابي في ميشيغان

خطيب جمعة طهران: المقاومة الفلسطينية احبطت معادلات الاستكبار

الإحتلال يستعد لفتح جبهة جديدة في العراق

من طهران إلى العالم.. سباق العقول يشعل أولمبياد التكنولوجيا الدولي

ميدالية ذهبية لسيدة ايرانية ببطولة العالم للرماية لذوي الاعاقة

هدية من ترامب تسبب أرقا لستارمر