ضبط سفينة تحمل وقودًا مهربًا في مياه الخليج الفارسي

وفي إشارة إلى اعتقال 11 شخصًا في هذا الصدد، أشار رئيس قضاة هرمزغان إلى أنه خلال تفتيش هذه السفينة، تم اكتشاف 240 ألف لتر من الوقود المهرب وعدد من العدادات ومصادرتها. واعتقل 11 مهربا خلال العملية.