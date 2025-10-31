وزارة الحرب الأمريكية توافق على تسليم صواريخ 'توماهوك' لأوكرانيا

وزارة الحرب الأمريكية توافق على تسليم صواريخ 'توماهوك' لأوكرانيا
ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر اليوم الجمعة، أن وزارة الحرب الأمريكية توافق على تسليم صواريخ "توماهوك" المجنحة إلى أوكرانيا.

ووفقا لمصادر الشبكة، فمن المقرر أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرار النهائي بشأن تسليم الصواريخ.

يأتي هذا في وقت صرح فيه الرئيس ترامب خلال لقاء مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته أن "الولايات المتحدة فقط هي من تجيد استخدام صواريخ توماهوك ولن تشارك هذه المعرفة مع أي أحد".

وفي سياق متصل، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في 23 أكتوبر أن "رد روسيا في حال تعرض أراضيها لضربات بصواريخ توماهوك سيكون جديا، إن لم يكن مدويا".

وعندما طلب الصحفيون من المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف توضيح تصريح بوتين، أجاب بأن "تصريح الرئيس الروسي حول الرد على محاولات الضرب المحتملة بصواريخ توماهوك هو بليغ وشامل، ولا يوجد ما يحتاج لتوضيحه هنا".

تُعد صواريخ "توماهوك" من الأسلحة الأمريكية عالية الدقة وبعيدة المدى، وقادرة على إصابة أهداف على بعد يصل إلى 1500 كيلومتر، وكانت قد استخدمت سابقا في عدة نزاعات بما فيها الضربات على سوريا.

