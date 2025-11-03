السلطات الألمانية توقف شابا سوريا بشبهة التخطيط لهجوم في برلين

وأُوقف المشتبه فيه السبت في حي نويكولن، وتشتبه السلطات في أنه كان يحضّر “لهجوم مدفوع بفكرة الجهاد”، بحسب ما أعلن متحدث باسم النيابة العامة في برلين لوكالة فرانس برس.

وادعى وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت في بيان: “يُظهر هذا التوقيف مجددًا أن التهديد الإرهابي في ألمانيا… لا يزال مرتفعًا”.

وأضاف: “تم الكشف في الوقت المناسب عن أنشطة السوري الموجود في ألمانيا منذ العام 2023، والتي تُشير إلى أنه كان يُخطط لهجوم”، شاكرًا لقوات الأمن “يقظتها وتدخلها الموجَّه”.

وُضع الشاب قيد التوقيف الاحتياطي بعد ظهر الأحد عقب مثوله أمام قاضي التحقيق الذي أمر بسجنه.

ويُشتبه في أنه “حضّر لعمل عنف خطير يهدد أمن الدولة”، بالإضافة إلى “نشر مواد دعائية لمنظمات غير دستورية وإرهابية”، بحسب بيان مشترك صدر عن شرطة برلين ومكتب المدعي العام.

وذكر البيان أن المشتبه به خطط لهجوم جهادي “باستخدام عبوة ناسفة أو حارقة بدائية الصنع”، بما يتماشى مع “أيديولوجية جماعة (داعش) الارهابية”.

وضُبطت مواد يُمكن استخدامها في صنع مثل هذا الجهاز، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية، خلال عمليات تفتيش في ثلاثة عناوين في منطقتي نويكولن وكوبينيك، بحسب ما ذكر البيان.

كما اتُّهم بنشر “أناشيد” قتالية على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، يستخدمها تنظيم “داعش” لتعبئة جماهيره، بحسب الشرطة.

وشهدت ألمانيا في الأشهر الأخيرة هجمات عدّة بالسلاح الأبيض وهجمات ذات دوافع متطرفة.

ولا تزال العاصمة برلين تحت مراقبة مشددة، لا سيما منذ الهجوم العنيف على سوق لعيد الميلاد، عندما اقتحمت شاحنة المدينة، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا في كانون الأول/ديسمبر 2016.