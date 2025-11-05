من العراق..

السلاح ومعركة الانتخابات: حميد الهايس يكشف كل الأوراق!!

الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش
سلاح الفصائل في العراق ليس مجرد ورقة في مهب الرياح الأمريكية، بل يمثل امتدادًا للقوة والسيادة الوطنية التي تحصّنها البلاد عبر عقود من الصراع والتضحيات، في رسالة عراقية واضحة أمام الإملاءات الأمريكية وصراحة الأركان السياسية الخارجية.

ويؤكد العراقيون، رغم اختلاف انتماءاتهم، أن بلاد الرافدين تحصّن سلاح من حرره وحماه عبر عقود من الصراع والتضحيات، مشددين على أن أي سلاح لن يُنزع إلا بانسحاب آخر محتل.

وتعد هذه الرسالة العراقية واضحة في مواجهة الإملاءات الأمريكية الصريحة، مؤكدة أن موازين القوة والسيادة الوطنية لا تُعاد تشكيلها إلا وفق المعطيات الداخلية والخارجية للبلاد.

إقرأ أيضا.. تصريحات نارية تشعل الانتخابات في العراق.. لمصلحة من؟

وفي زمن الفلاتر والكلمات المنمقة، وفي صراع انتخابي لا يخلو من اشتباكات سياسية تحتاج إلى درع وخوذة، يستضيف برنامج (من العراق)، الضيف المثير للجدل، الشيخ حميد الهايس، الذي لا يتردد في إطلاق كلماته الحادة قبل أي اشتباك، معتبرًا أن السلاح قد يكون كلمة حق تتجاوز قوة الرصاص والعتاد، لما تحمله من موقف سياسي واضح ومرآة لمعادلات القوة الفعلية في الساحة العراقية.

ندعوكم لمشاهدة الفيديو المرفق ..

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

الانتخابات العراقية.. وصاروخ عماد.. والطبيب الأسطورة أبو صفية

الانتخابات العراقية.. وصاروخ عماد.. والطبيب الأسطورة أبو صفية

ما هو سر عزوف العراقيين عن صناديق الاقتراع؟!

ما هو سر عزوف العراقيين عن صناديق الاقتراع؟!

ما هو سر عزوف العراقيين عن صناديق الاقتراع؟!

ما هو سر عزوف العراقيين عن صناديق الاقتراع؟!

ما هو سر عزوف العراقيين عن صناديق الاقتراع؟!

ما هو سر عزوف العراقيين عن صناديق الاقتراع؟!

الإنتخابات العراقية تحت ضغط أمريكي لتحقيق المشروع الإبراهيمي!

الإنتخابات العراقية تحت ضغط أمريكي لتحقيق المشروع الإبراهيمي!

الإنتخابات العراقية تحت ضغط أمريكي لتحقيق المشروع الإبراهيمي!

الإنتخابات العراقية تحت ضغط أمريكي لتحقيق المشروع الإبراهيمي!

الإنتخابات العراقية تحت ضغط أمريكي لتحقيق المشروع الإبراهيمي!

الإنتخابات العراقية تحت ضغط أمريكي لتحقيق المشروع الإبراهيمي!

الانتخابات النيابية في العراق.. مشهد انتخابي معقّد في كركوك

الانتخابات النيابية في العراق.. مشهد انتخابي معقّد في كركوك

الانتخابات النيابية في العراق.. مشهد انتخابي معقّد في كركوك

الانتخابات النيابية في العراق.. مشهد انتخابي معقّد في كركوك

الانتخابات النيابية في العراق.. مشهد انتخابي معقّد في كركوك

الانتخابات النيابية في العراق.. مشهد انتخابي معقّد في كركوك

0% ...

آخرالاخبار

اتفاق رئاسة مجلس وبرلمان أوروبا على توجيه الميزانية المدنية نحو التسلح

ترامب: أميركا فقدت 'شيئا من السيادة' اثر فوز ممداني

بيونغ يانغ تنتقد عقوبات واشنطن وتتعهد بالرد بالمثل

كوبا تدين استهداف الولايات المتحدة للقوارب في البحر الكاريبي

لا أحد يعلم ما قصده ترامب بـ'التجارب النووية' وربما هو نفسه لا يعلم

عُثر عليها بالشجاعية.. القسام تسلم جثة أسير إسرائيلي للصليب الأحمر

قاليباف يقدر عميقا دعم باكستان الثابت لايران خلال العدوان الإسرائيلي + فيديو

قالیباف يؤكد أهمية تنفيذ واستكمال الاتفاقات بين إيران وباكستان

غريب آبادي: علاقاتنا الجيدة بالسعودية تترك اثارا ايجابية بالمنطقة والعالم

ممثلا الأرمن بالبرلمان يطالبان بريطانيا الافراج عن احد الرعايا الايرانيين