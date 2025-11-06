قاليباف يقدر عميقا دعم باكستان الثابت لايران خلال العدوان الإسرائيلي + فيديو

وأضاف قاليباف "خلال لقائه برئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار أياز صادق يوم الأربعاء في مبنى البرلمان بإسلام آباد"، أن موقف باكستان الصادق والمناسب دليل على عمق العلاقات بين البلدين. وأكد أن التعاون البرلماني يُعد حجر الزاوية في التقارب بين البلدين، مشددًا على تقدير إيران الكبير لعلاقاتها مع باكستان.

كما شكر قاليباف باكستان على دعمها لإيران في جميع المحافل الدولية، وأكد مجددًا رغبة إيران في تعزيز التعاون في جميع المجالات. واتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة من أجل السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأشاد رئيس مجلس النواب الإيراني بدور باكستان البنّاء في تعزيز الوئام الإقليمي، بينما أشاد أعضاء الوفد الإيراني بالدور الفعال للبرلمان الباكستاني في الشؤون الإقليمية والعالمية.

من جهته، قال رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار أياز صادق الاربعاء خلال لقائه برئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف بمبنى البرلمان في إسلام آباد و"الذي حضره ايضا عضو الجمعية الوطنية ومنسق مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية الإيرانية، سيد نويد قمر"، إن باكستان وإيران تربطهما علاقة متجذرة في الإيمان والثقافة والتاريخ المشترك.

وأكد مجددًا أن شعب باكستان وبرلمانها وحكومتها تقف جنبًا إلى جنب مع إيران. وأعرب عن هذه الآراء .

وهنأ أياز صادق الحكومة والشعب الإيراني على صد العدوان الإسرائيلي بنجاح، وأكد أن برلمان باكستان كان أول من أدان الهجوم الإسرائيلي على إيران بشكل قاطع.

وأعرب عن تقديره للبرلمان الإيراني لترديده شعارات "باكستان زند آباد" وأعرب عن امتنانه لإيران لوقوفها إلى جانب باكستان خلال فترة العدوان الهندي.

وقال أياز صادق إن إيران جار شقيق موثوق به، وأن التعاون البرلماني المتنامي بين البلدين سيساعد في فتح آفاق جديدة للتقدم المتبادل والسلام الإقليمي.