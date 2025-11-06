قاليباف يقدر عميقا دعم باكستان الثابت لايران خلال العدوان الإسرائيلي + فيديو

الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥
١١:١٩ بتوقيت غرينتش
أعرب رئيس مجلس النواب الإيراني، محمد باقر قاليباف، عن تقديره العميق لدعم باكستان الثابت خلال العدوان الإسرائيلي، واصفًا إياه بـ"الصديق الحقيقي وقت الضيق".

وأضاف قاليباف "خلال لقائه برئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار أياز صادق يوم الأربعاء في مبنى البرلمان بإسلام آباد"، أن موقف باكستان الصادق والمناسب دليل على عمق العلاقات بين البلدين. وأكد أن التعاون البرلماني يُعد حجر الزاوية في التقارب بين البلدين، مشددًا على تقدير إيران الكبير لعلاقاتها مع باكستان.

كما شكر قاليباف باكستان على دعمها لإيران في جميع المحافل الدولية، وأكد مجددًا رغبة إيران في تعزيز التعاون في جميع المجالات. واتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة من أجل السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأشاد رئيس مجلس النواب الإيراني بدور باكستان البنّاء في تعزيز الوئام الإقليمي، بينما أشاد أعضاء الوفد الإيراني بالدور الفعال للبرلمان الباكستاني في الشؤون الإقليمية والعالمية.

من جهته، قال رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار أياز صادق الاربعاء خلال لقائه برئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف بمبنى البرلمان في إسلام آباد و"الذي حضره ايضا عضو الجمعية الوطنية ومنسق مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية الإيرانية، سيد نويد قمر"، إن باكستان وإيران تربطهما علاقة متجذرة في الإيمان والثقافة والتاريخ المشترك.

اقرأ المزيد:

قاليباف: دور امريكا السلبي بالمنطقة تتطلب تعاون طهران وإسلام آباد

وأكد مجددًا أن شعب باكستان وبرلمانها وحكومتها تقف جنبًا إلى جنب مع إيران. وأعرب عن هذه الآراء .

وهنأ أياز صادق الحكومة والشعب الإيراني على صد العدوان الإسرائيلي بنجاح، وأكد أن برلمان باكستان كان أول من أدان الهجوم الإسرائيلي على إيران بشكل قاطع.

وأعرب عن تقديره للبرلمان الإيراني لترديده شعارات "باكستان زند آباد" وأعرب عن امتنانه لإيران لوقوفها إلى جانب باكستان خلال فترة العدوان الهندي.

وقال أياز صادق إن إيران جار شقيق موثوق به، وأن التعاون البرلماني المتنامي بين البلدين سيساعد في فتح آفاق جديدة للتقدم المتبادل والسلام الإقليمي.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

قاليباف: دور امريكا السلبي بالمنطقة تتطلب تعاون طهران وإسلام آباد

قاليباف: دور امريكا السلبي بالمنطقة تتطلب تعاون طهران وإسلام آباد

قاليباف: دور امريكا السلبي بالمنطقة تتطلب تعاون طهران وإسلام آباد

قاليباف: دور امريكا السلبي بالمنطقة تتطلب تعاون طهران وإسلام آباد

توقيع خمس اتفاقيات للتعاون الإعلامي والثقافي بين إيران وباكستان

توقيع خمس اتفاقيات للتعاون الإعلامي والثقافي بين إيران وباكستان

توقيع خمس اتفاقيات للتعاون الإعلامي والثقافي بين إيران وباكستان

توقيع خمس اتفاقيات للتعاون الإعلامي والثقافي بين إيران وباكستان

توقيع خمس اتفاقيات للتعاون الإعلامي والثقافي بين إيران وباكستان

توقيع خمس اتفاقيات للتعاون الإعلامي والثقافي بين إيران وباكستان

إيران وباكستان تفتحان صفحة جديدة في التعاون الإعلامي والثقافي

إيران وباكستان تفتحان صفحة جديدة في التعاون الإعلامي والثقافي

إيران وباكستان تفتحان صفحة جديدة في التعاون الإعلامي والثقافي

إيران وباكستان تفتحان صفحة جديدة في التعاون الإعلامي والثقافي

شاهد: قادة عسكريون من العالم يزورون جناج إنجازات إيران الدفاعية

شاهد: قادة عسكريون من العالم يزورون جناج إنجازات إيران الدفاعية

شاهد: قادة عسكريون من العالم يزورون جناج إنجازات إيران الدفاعية

شاهد: قادة عسكريون من العالم يزورون جناج إنجازات إيران الدفاعية

شاهد: قادة عسكريون من العالم يزورون جناج إنجازات إيران الدفاعية

شاهد: قادة عسكريون من العالم يزورون جناج إنجازات إيران الدفاعية

0% ...

آخرالاخبار

اتفاق رئاسة مجلس وبرلمان أوروبا على توجيه الميزانية المدنية نحو التسلح

ترامب: أميركا فقدت 'شيئا من السيادة' اثر فوز ممداني

بيونغ يانغ تنتقد عقوبات واشنطن وتتعهد بالرد بالمثل

كوبا تدين استهداف الولايات المتحدة للقوارب في البحر الكاريبي

لا أحد يعلم ما قصده ترامب بـ'التجارب النووية' وربما هو نفسه لا يعلم

عُثر عليها بالشجاعية.. القسام تسلم جثة أسير إسرائيلي للصليب الأحمر

قاليباف يقدر عميقا دعم باكستان الثابت لايران خلال العدوان الإسرائيلي + فيديو

قالیباف يؤكد أهمية تنفيذ واستكمال الاتفاقات بين إيران وباكستان

غريب آبادي: علاقاتنا الجيدة بالسعودية تترك اثارا ايجابية بالمنطقة والعالم

ممثلا الأرمن بالبرلمان يطالبان بريطانيا الافراج عن احد الرعايا الايرانيين