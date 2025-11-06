عُثر عليها بالشجاعية.. القسام تسلم جثة أسير إسرائيلي للصليب الأحمر

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قالت الكتائب، في بيان سابق عبر قناتها على تطبيق “تليغرام”، إنها عثرت على الجثة خلال عمليات بحث ميدانية في المنطقة، جرت بمشاركة فريق من الصليب الأحمر وآليات هندسية تابعة للجنة المصرية العاملة في القطاع.

وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من جانبه، أن “إسرائيل تسلمت رفات محتجز إسرائيلي من الصليب الأحمر في غزة”.

وكانت “القسام” قد أوضحت في وقت سابق الأربعاء ان العدو راقب عمليات استخراج جثث قتلاه عبر طائرات مسيّرة، مضيفة أنه أدرج المواقع التي جرت فيها العمليات ضمن بنك أهدافه واستهدفها بعد وقف إطلاق النار.

وأشارت الكتائب إلى أن المشاهد التي بثها الاحتلال لعملية استخراج الجثة كانت تضليلاً من أمن المقاومة، “انطلت على العدو بهدف تشويه المقاومة”.

وجاء تسليم الجثة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي بدأ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي دعمت خلالها واشنطن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.



وترهن سبطات الاحتلال بدء المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلم بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد حركة حماس أن الدمار الكبير في القطاع يجعل عملية استخراجها معقدة وتستغرق وقتاً.

وفي المقابل، أشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى وجود نحو 9500 مفقود فلسطيني قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي المدعوم أمريكياً، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض الدمار الناتج عن العدوان.

كما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ولا يزال عدوان الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث ارتكب جيش الاحتلال نحو 200 انتهاك للاتفاق، أسفرت عن استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين وتدمير العديد من المباني السكنية.

وأسفر العدوان حتى الآن عن 68 ألفاً و865 شهيداً و170 ألفاً و670 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار.