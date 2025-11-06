لا أحد يعلم ما قصده ترامب بـ'التجارب النووية' وربما هو نفسه لا يعلم

وقال مدفيديف ديمتري في تدوينة على منصة "X" (تويتر سابقا) يوم الأربعاء: "لا أحد يعلم ما قصده ترامب عندما تحدث عن "التجارب النووية".. ربما هو نفسه لا يعلم".

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "لكنه رئيس الولايات المتحدة، وعواقب مثل هذه الكلمات حتمية".

وأكد مدفيديف في تدوينته أن حديث ترامب عن "التجارب النووية" سيُجبر روسيا على تقييم مدى ملاءمة إجراء تجارب نووية شاملة بنفسها.

وفي الـ 3 من نوفمبر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستجري تجارب على الأسلحة النووية، معربا عن اعتقاده أن روسيا والصين وكوريا الشمالية تجري تجارب نووية.

وصرح ترامب بأن التجارب النووية ضرورية لضمان عمل الأجهزة، حيث قال: "في ظل تجارب يزعم أن روسيا والصين تجريانها، علينا أن نرى كيف تسير الأمور".

وأضاف: "السبب الذي يجعلني أتحدث عن الاختبارات، هو أن روسيا أعلنت أنها ستجري اختبارات، وكوريا الشمالية تجري اختبارات باستمرار، ودول أخرى.. نحن الدولة الوحيدة التي لا تجري اختبارات.. وهذا ما لا أريده لبلدي".

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية تفجيرية، قال ترامب إن التجارب ستجرى دون أن يورد تفاصيل.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن القوى النووية تجري على ما يزعم، انفجارات تحت الأرض لا تنتج سوى اهتزازات على السطح وأن الولايات المتحدة تعتبر إنتاج الأسلحة مبررا لهذه التجارب.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال ترؤسه اجتماع عمل مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في الكرملين، الأربعاء، أن روسيا ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا قرر أعضاء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إجراء تجارب نووية.

ووفقا للرئيس بوتين، حذرت روسيا من أنها ستتخذ تدابير جوابية حتما إذا قررت الدول الموقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إجراء تجارب واختبارات نووية.

وأضاف رئيس الدولة: "في خطابي أمام الجمعية الفيدرالية في عام 2023، قلت حينذاك إنه إذا أجرت الولايات المتحدة أو دول أخرى طرف في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية مثل هذه التجارب (النووية)، فسيتعين على روسيا أيضا اتخاذ تدابير جوابية مناسبة".

وخلال الاجتماع، اقترح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف على الرئيس بوتين البدء فورا في الاستعدادات لإجراء تجارب نووية ردا على الإجراءات الأمريكية في هذ المجال.

كما اقترح الوزير أيضا إجراء اختبارات الأسلحة النووية في أرخبيل نوفايا زيمليا.

وذكر وزير الدفاع أن هذه التجارب النووية ستكون ردا على الإجراءات الأمريكية.

ووفقا للوزير الروسي، تعمل الولايات المتحدة بنشاط على زيادة أسلحتها الهجومية الاستراتيجية، كما تعمل على تطوير صاروخ عابر للقارات جديد قادر على قطع مسافة 13 ألف كيلومتر برأس نووي.

وذكر أن صواريخ Dark Eagle "النسر الأسود" التي تعتزم الولايات المتحدة نشرها في أوروبا ستتمكن من الوصول إلى وسط روسيا في غضون 6-7 دقائق.

المصدر: RT