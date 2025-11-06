شهيد و3 إصابات في عدوان صهيوني على جنوب لبنان

الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥
١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش
شهيد و3 إصابات في عدوان صهيوني على جنوب لبنان
استشهد شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في غارات للعدو الإسرائيلي استهدفت بلدة طورا في قضاء صور، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة العامة اللبنانية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "غارات العدو الإسرائيلي على بلدة طورا في قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

وفي اعتداء آخر، ألقت محلّقة إسرائيلية، قنبلة صوتية على منطقة رأس الناقورة.

إقرأ أيضاً..حزب الله يؤكد على تمسكه بحق المقاومة في مواجهة الاحتلال

وتشهد قرى صور تحليقاً متواصلاً لمسيّرات الاحتلال التجسّسية على علو منخفض، كما في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، وصولاً إلى عرمون وخلدة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

ويوم أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن ارتقاء شهيد وجرح آخر في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة برج رحال، قضاء صور.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

لبنان.. بين التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة وقرار الدولة

لبنان.. بين التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة وقرار الدولة

رغم التصعيد الإسرائيلي.. لبنان يتمسك بشروطه لوقف الاعتداءات

رغم التصعيد الإسرائيلي.. لبنان يتمسك بشروطه لوقف الاعتداءات

0% ...

آخرالاخبار

لبنان بين فكيّ التهديد والإبتزاز.. وواشنطن تمهّد لعدوان جديد!

اليمن: المنظمات الأممية توقف دعمها الطبي ومخاوف من كارثة إنسانية

بالفيديو.. عدوان إسرائيلي يستهدف عدة بلدات جنوب لبنان

الجبوري يكشف خفايا الإتفاق المائي بين العراق وتركيا قبيل الإنتخابات!

مناورات عسكرية سعودية أميركية في قاعدة ’فورت إيروين’

إيران تشدد التزامها بالمسار الدبلوماسي وسط التأكيد على قوتها الدفاعية

الرئيس الإيراني: كردستان تمتلك مقومات دفع التنمية الوطنية

واشنطن تخطط لوجود عسكري قرب دمشق..ما سرّ الخطوة؟

المرشح المسلم"ممداني" يُربك المشهد الأمريكي ويُغضب تل أبيب

توجيه هام من السيد الصدر قبل أيام من موعد الانتخابات