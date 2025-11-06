شهيد و3 إصابات في عدوان صهيوني على جنوب لبنان

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "غارات العدو الإسرائيلي على بلدة طورا في قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

وفي اعتداء آخر، ألقت محلّقة إسرائيلية، قنبلة صوتية على منطقة رأس الناقورة.

وتشهد قرى صور تحليقاً متواصلاً لمسيّرات الاحتلال التجسّسية على علو منخفض، كما في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، وصولاً إلى عرمون وخلدة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

ويوم أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن ارتقاء شهيد وجرح آخر في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة برج رحال، قضاء صور.