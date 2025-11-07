ترامب يعلن انضمام كازاخستان إلى اتفاقيات أبراهام

وجاء إعلان ترامب خلال لقائه في البيت الأبيض زعماء خمس دول من آسيا الوسطى، من بينها كازاخستان.

وقال ترامب: “أجريت مكالمة ممتازة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس كازاخستان”، مشيرًا إلى أن كازاخستان ستكون أول دولة تنضم إلى اتفاقات أبراهام خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض، وفق تعبيره.

وأضاف: “سنعلن قريبًا عن حفل توقيع رسمي، وهناك العديد من الدول الأخرى التي تسعى للانضمام إلى هذا النادي القوي”، على حد زعمه.

وعلّقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية على هذه الخطوة، معتبرةً أنّها "تُظهر كيف تجد الدول طرقاً مبتكرةً لمنح ترامب انتصارات سياسية بتكلفة منخفضة".