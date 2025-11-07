ترامب يعلن انضمام كازاخستان إلى اتفاقيات أبراهام

الجمعة ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٥
٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش
ترامب يعلن انضمام كازاخستان إلى اتفاقيات أبراهام
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن كازاخستان وافقت رسميًا على الانضمام إلى اتفاقات أبراهام للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، في خطوة وُصفت بالرمزية نظرًا للعلاقات القائمة مسبقًا بين الطرفين.

وجاء إعلان ترامب خلال لقائه في البيت الأبيض زعماء خمس دول من آسيا الوسطى، من بينها كازاخستان.

وقال ترامب: “أجريت مكالمة ممتازة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس كازاخستان”، مشيرًا إلى أن كازاخستان ستكون أول دولة تنضم إلى اتفاقات أبراهام خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض، وفق تعبيره.

وأضاف: “سنعلن قريبًا عن حفل توقيع رسمي، وهناك العديد من الدول الأخرى التي تسعى للانضمام إلى هذا النادي القوي”، على حد زعمه.

وعلّقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية على هذه الخطوة، معتبرةً أنّها "تُظهر كيف تجد الدول طرقاً مبتكرةً لمنح ترامب انتصارات سياسية بتكلفة منخفضة".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

الرئيس الايراني: الفرقة داخل الامة الاسلامية، هي مطلب الصهيونية العالمية

الرئيس الايراني: الفرقة داخل الامة الاسلامية، هي مطلب الصهيونية العالمية

0% ...

آخرالاخبار

خليل الحية: غزة صنعت فصلا ناصعا بتاريخ المقاومة والكرامة

نتنياهو يضغط لانتزاع وثيقة ضمانات أمريكية جانبية بغزة +فيديو

الدعم السريع تهاجم بالمسيرات الخرطوم وولاية نهر النيل!

غزة قاتلت تحالفا دوليا بقيادة أمريكا وخرجت من المعركة وسلاحها بيدها

لبنان تستضيف الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر القومي العربي 

قاليباف يصل إلى كراتشي

قاليباف: على الدول الإسلامية استخدام القوة في مواجهة الكيان الصهيوني

رغم الحديث عن هدنة.. انفجارات تهز محيط العاصمة السودانية

أكاديمي عراقي: العراق لم يعد بحاجة لوجود عسكري أمريكي

تعرف على التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية