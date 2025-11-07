مسؤول روسي: ترامب يجبرنا على تقييم مدى ملاءمة إجراء تجربة نووية

على وقع الحرب في اوكرانيا تتبادل موسكو وواشنطن رسائل القوة و الردع النووي في إطار تنافس استراتيجي يعكس تصاعد التوتر بين القوتين ما يعزز المخاوف من منزلقات خطيرة.

تصريحات ترامب قبل ايام حول نوايا بلاده اجراء تجارب نووية أثارت ردود فعل روسية حادة.

وفي احدث هذه المواقف قال رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف ان تصريحات ترامب حول الأسلحة النووية 'ستجبر روسيا على تقييم مدى ملاءمة إجراء تجربة نووية شاملة بنفسها'.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد لوّح سابقًا بإمكانية استئناف التجارب النووية في حال أقدمت واشنطن على هذه الخطوة.

في سياق الجهود الرامية إلى تسوية الحرب في أوكرانيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تمّ تحقيق تقدّم كبير على طريق حلّ الصراع هناك.

وأكد ترامب خلال اجتماع مع زعماء دول آسيا الوسطى على تحقيق تقدم كبير في مساعي إنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وتاتي هذه التطورات في وقت تتبادل روسيا و اوكرانيا الهجمات الجوية بموازات المعارك البرية الضارية في بوكروفسك وميرنوراد وكوبيانسك في منطقة دونيتسك.

خمس وسبعون مسيرة اوكرانية هاجمت مواقع روسية مختلفة اودت بمقتل شخص واحد على الاقل اثر اندلاع حريق في المنطقة الصناعية بفولغوغراد.كما استهدفت مسيرات اوكرانية محطة فولغا ريشينسك الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية في مقاطعة دون تعطل عمل المحطة.في حين علقت ثلاث عشرة مطارات رحلاتها الجوية اثر الهجمات.

في المقابل افادت كيف باسقاط مائة وثمانية مسيّرات روسية الليلة الماضية من أصل مائة وخمسة وثلاثين استهدفت مناطق عدة في البلاد.

وفي الميدان تتواصل المعارك في بوكروفسك وسط تقدم القوات الروسية شمال المدينة وقالت القوات الروسية إنها سيطرت خلال الساعات الماضية على اربعة وستين بناية جديدة في بوكروفسك، وأحبطت ثلاث محاولات أوكرانية لفك الحصار عن القوات المحاصرة في كوبيانسك.