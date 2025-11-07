تحذير روسي من تطورات نووية مرعبة

وفي تصريح لصحيفة إزفستيا، أوضح كوساتشوف: "إذا أقدمت واشنطن على هذه الخطوة، فستطلق تفاعلا متسلسلا ليس فقط بمعنى التجارب النووية بحد ذاتها، بل لأنها ستدفع دولا نووية أخرى، من بينها روسيا، إلى إعادة النظر في التزاماتها. هذه الدول لن تكون أول من ينتهك الاتفاق، لكنها أيضا لن تظل مكتوفة الأيدي تراقب الولايات المتحدة وهي تفعل ذلك منفردة".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن موسكو، مثل غيرها من القوى النووية الموقعة على الاتفاق، لا تنوي خرق التزاماتها أولا، لكنها في الوقت ذاته لن تكون الأخيرة في الرد إذا خرقت واشنطن المعاهدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مؤخرا أنه أوعز إلى وزارة الدفاع (البنتاغون) باستئناف فوري للتجارب النووية، مبررا قراره بأن "بعض الدول الأخرى" تمارس بالفعل مثل هذه الأنشطة، دون أن يحدد ماهية تلك الدول أو نوعية التجارب المقصودة.

وفي روسيا، عقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعا مع مجلس الأمن في 5 نوفمبر، وكلف وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والأجهزة الأمنية والمدنية بجمع وتحليل المعلومات و"تقديم مقترحات منسقة بشأن احتمال بدء التحضير لتجارب نووية".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في حديثه لوكالة "تاس" أن بوتين لم يأمر بالبدء الفعلي في الإعداد للتجارب، بل وجه فقط بدراسة جدوى الإقدام على مثل هذا القرار، مؤكدًا أن روسيا ما تزال تلتزم التزاماتها بالكامل بموجب اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية، وأن موقف الرئيس واضح ولا يحتمل التأويل المزدوج.