الإثنين ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٥
٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش
إيران تحتج على الفيفا بعد اجراء استفزازي قامت به أمريكا بملعب لومن فيلد
انتقد الاتحاد الإيراني لكرة القدم التصرف الاستفزازي وغير الرياضي الذي قامت به أمريكا البلد المضيف لكأس العالم في ملعب لومن فيلد Lumen Field بمدينة سياتل التي تقام فيها مباراة وايران ومصر.

وأفادت بعض وسائل الإعلام الأميركية بما في ذلك موقع "outsports"، اليوم أن اللجنة المنظمة لكأس العالم 2026 في سياتل قررت تسمية مباراة إيران مع مصر، المقرر إقامتها في 26 يونيو/حزيران 2026 في ملعب لومن فيلد، "مباراة فخر المثليين"، والاحتفال باليوم المتعلق بهذه القضية.

ولا شك أن هذا التصرف الاستفزازي والمثير للجدل في مباراة بين فريقين مسلمين سيثير ردود فعل واسعة.

وبحسب وسائل الاعلام الرياضية الايرانية فبناء على هذا فان الاتحاد الإيراني لكرة القدم إرسال خطاب تحذير إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لإبلاغ مسؤوليه ومنظمي كأس العالم بعواقب هذا القرار، وللتعبير عن اعتراضه على هذه المسألة.

وتؤكد لوائح الفيفا على حظر الشعارات والأفعال العنصرية والجنسية والدينية في كرة القدم، والآن في ظل مواجهة بين دولتين مسلمتين، فإن الاتحاد الإيراني لا يوافق بأي حال من الأحوال على هذا الإجراء من قبل منظمي البطولة المحليين.

يذكر ان مباراة إيران ومصر ستقام الساعة 6:30 صباحًا يوم 26 يونيو/حزيران (بتوقيت إيران)، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة والتي تضم ايضا بلجيكا ونيوزلندا.

