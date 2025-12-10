قرار مثير للجدل من بايرن ميونخ بشأن محمد صلاح!

ورغم القيمة الكبيرة لصلاح وخبرته الطويلة في أعلى مستويات كرة القدم، إلا أن إدارة النادي وضعت خمسة أسباب رئيسية جعلتها تغلق الباب تماما أمام فكرة التعاقد معه:

1. رهان بايرن على المواهب الشابة

يتمسك النادي بفلسفته القائمة على تطوير لاعبين صاعدين، ويعتبر الجناح الشاب لينارت كارل مشروع نجم عالمي قادم.

وجود صلاح ضمن نفس المركز كان سيؤثر بشكل مباشر على تطور اللاعب الشاب، لذلك فضل بايرن الاستثمار في المستقبل بدلا من استقدام نجم في نهاية مسيرته.

2. الالتزام الصارم بسقف الرواتب

يحرص بايرن ميونخ على الحفاظ على توازن مالي صارم داخل غرفة الملابس.

التعاقد مع صلاح كان سيجبر الإدارة على رفع سقف الرواتب، ما قد يؤدي إلى مطالبات من لاعبين كبار مثل هاري كين وموسيالا وكيميتش.

النادي يعتبر هذا التوازن جزءا من هويته ولا يقبل المساس به.

3. المخاوف من التوتر الإداري حول اللاعب

تتابع الإدارة البافارية كل التفاصيل المتعلقة باللاعبين المستهدفين، وقد لاحظت أن صلاح مر مؤخرا بفترة توتر مع ليفربول وبعض الخلافات المرتبطة بالمنتخب المصري.

وبرغم أنه نجم منضبط داخل الملعب، إلا أن بايرن يبتعد دائما عن أي لاعب قد يسبب ضغطا إعلاميا أو انقسامات داخلية.

4. عامل السن في سياسة التعاقدات

عمر محمد صلاح تجاوز 32 عاما كان أحد العوائق الرئيسية.

النادي نادرا ما يبرم صفقات ضخمة للاعبين بهذا العمر، إلا في حالات استثنائية للغاية.

إدارة بايرن تفضل ضخ دماء جديدة ذات قيمة مستقبلية طويلة.

5. حساسية تصريحات صلاح الأخيرة

رصد النادي تصريحات صلاح التي انتقد فيها إدارة ليفربول وتحدث فيها عن مستقبله في توقيت دقيق.

هذه الخطوة أثارت تساؤلات لدى مسؤولي بايرن حول مدى ملاءمته لمنظومتهم التي تقوم على العمل الهادئ والالتزام التام.

ورغم أن القصة تتركز هذه المرة على محمد صلاح، إلا أنها تذكر الكثيرين بالمشهد الذي واجهه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل عامين عندما رفضت الأندية الكبرى، ومنها بايرن نفسه، التعاقد معه للأسباب ذاتها تقريبا: العمر، الهيكل المالي، والخوف من الضجيج الإعلامي.