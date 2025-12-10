عاجل:
الجهاد الإسلامي: التصعيد العسكري الإسرائيلي الممنهج في الضفة بهدف الاستيلاء على الأرض لتحويلها إلى مستوطنات
مركز فلسطين للأسرى: الاحتلال يعتقل 7500 شخصا بالضفة والقدس في 2025 بينهم 600 طفل
الإعلام العبري: رئيس أرض الصومال يخطط لزيارة رسمية لـ "أسرائيل" الشهر المقبل
الصين تحذر امريكا من مغبة تسليح تايوان: "من يلعب بالنار سيدفع الثمن"
وزير الداخلية التركي يعلن اعتقال 125 شخصا يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش
إسماعيل بقائي: الحل الوحيد لأزمة اليمن هو الحوار الشامل وتنفيذ خارطة الطريق وتشكيل حكومة شاملة في إطار وحدة أراضيه
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نتابع عن كثب تطورات اليمن وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس
الأركان العامة للقوات اليمنية تعزي حركة حماس والشعب الفلسطيني باستشهاد ثلة من قادة القسام
الرئيس الإيراني: العدو يراهن على المشاكل الاقتصادية لإسقاط البلاد التي يدرك أنه لا يسيطر عليها بالقصف
وسائل إعلام عبرية: المصادقة على بناء 126 وحدة استيطانية في بؤرة صانور شمال الضفة

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش
قرار مثير للجدل من بايرن ميونخ بشأن محمد صلاح!
أثار قرار بايرن ميونخ بعدم الدخول في مفاوضات لضم النجم المصري محمد صلاح الكثير من الجدل، خاصة بعد تصريحات المدير الرياضي ماكس إيبرل التي أوضح فيها موقف النادي الألماني.

ورغم القيمة الكبيرة لصلاح وخبرته الطويلة في أعلى مستويات كرة القدم، إلا أن إدارة النادي وضعت خمسة أسباب رئيسية جعلتها تغلق الباب تماما أمام فكرة التعاقد معه:

1. رهان بايرن على المواهب الشابة

يتمسك النادي بفلسفته القائمة على تطوير لاعبين صاعدين، ويعتبر الجناح الشاب لينارت كارل مشروع نجم عالمي قادم.
وجود صلاح ضمن نفس المركز كان سيؤثر بشكل مباشر على تطور اللاعب الشاب، لذلك فضل بايرن الاستثمار في المستقبل بدلا من استقدام نجم في نهاية مسيرته.

2. الالتزام الصارم بسقف الرواتب

يحرص بايرن ميونخ على الحفاظ على توازن مالي صارم داخل غرفة الملابس.
التعاقد مع صلاح كان سيجبر الإدارة على رفع سقف الرواتب، ما قد يؤدي إلى مطالبات من لاعبين كبار مثل هاري كين وموسيالا وكيميتش.
النادي يعتبر هذا التوازن جزءا من هويته ولا يقبل المساس به.

3. المخاوف من التوتر الإداري حول اللاعب

تتابع الإدارة البافارية كل التفاصيل المتعلقة باللاعبين المستهدفين، وقد لاحظت أن صلاح مر مؤخرا بفترة توتر مع ليفربول وبعض الخلافات المرتبطة بالمنتخب المصري.
وبرغم أنه نجم منضبط داخل الملعب، إلا أن بايرن يبتعد دائما عن أي لاعب قد يسبب ضغطا إعلاميا أو انقسامات داخلية.

4. عامل السن في سياسة التعاقدات

عمر محمد صلاح تجاوز 32 عاما كان أحد العوائق الرئيسية.
النادي نادرا ما يبرم صفقات ضخمة للاعبين بهذا العمر، إلا في حالات استثنائية للغاية.
إدارة بايرن تفضل ضخ دماء جديدة ذات قيمة مستقبلية طويلة.

5. حساسية تصريحات صلاح الأخيرة

رصد النادي تصريحات صلاح التي انتقد فيها إدارة ليفربول وتحدث فيها عن مستقبله في توقيت دقيق.

هذه الخطوة أثارت تساؤلات لدى مسؤولي بايرن حول مدى ملاءمته لمنظومتهم التي تقوم على العمل الهادئ والالتزام التام.

ورغم أن القصة تتركز هذه المرة على محمد صلاح، إلا أنها تذكر الكثيرين بالمشهد الذي واجهه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل عامين عندما رفضت الأندية الكبرى، ومنها بايرن نفسه، التعاقد معه للأسباب ذاتها تقريبا: العمر، الهيكل المالي، والخوف من الضجيج الإعلامي.

