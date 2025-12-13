مقام شاه سليمان علي (ع) في خراسان الجنوبية

يحيط بهذا الموقع المقدس مرتفعات شاهقة من جميع الجهات، ويتميز بمناخ معتدل، مما يجعله موقعًا مثاليًا لرياضة تسلق الجبال والاستجمام.

يقع شاه سليمان علي (ع) في قرية قلعة زري بخش التابعة لمنطقة ماجان، في قضاء خوسف بمحافظة خراسان الجنوبية، والتي تتميز بمناظر طبيعية خلابة وحقول وحدائق غناء بفضل موقعها الجبلي.

يقع هذا الموقع المقدس عند خط طول 59 درجة و5 دقائق وخط عرض 32 درجة و27 دقيقة، على ارتفاع 1700 متر فوق مستوى سطح البحر.. ويقع هذا الموقع على بُعد 75 كيلومترًا من خوسف.

يضم هذا المكان إيواناً ورواقاً، تتوسطه قبة فيروزية.. وبدأ التشييد الجديد لهذا الضريح عام 2003.

المؤكد أن هذا المزار المقدس قديم جدًا، وتاريخه الدقيق غير معروف. يعتقد بعض كبار السن والعلماء والشخصيات المحلية، استنادًا إلى أسلافهم، أن هذا المزار المقدس يعود لأحد أبناء الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، الذي قدم إلى خراسان برفقة بعض الصحابة والأبناء.. إلا أنهم تعرضوا للاضطهاد والمضايقة من الخلفاء العباسيين، وكان طريقهم يمر عبر الصحراء، مما أدى إلى تشتت كل واحد منهم في اتجاه مختلف.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..