بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

إكتشف إيران

مقام شاه سليمان علي (ع) في خراسان الجنوبية

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش
يقع موقع مقام شاه سليمان علي (ع) في منطقة جبلية تُعرف بسلسلة جبال شاه.. حيث يعتقد أنه من أبناء الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)،

يحيط بهذا الموقع المقدس مرتفعات شاهقة من جميع الجهات، ويتميز بمناخ معتدل، مما يجعله موقعًا مثاليًا لرياضة تسلق الجبال والاستجمام.

يقع شاه سليمان علي (ع) في قرية قلعة زري بخش التابعة لمنطقة ماجان، في قضاء خوسف بمحافظة خراسان الجنوبية، والتي تتميز بمناظر طبيعية خلابة وحقول وحدائق غناء بفضل موقعها الجبلي.

يقع هذا الموقع المقدس عند خط طول 59 درجة و5 دقائق وخط عرض 32 درجة و27 دقيقة، على ارتفاع 1700 متر فوق مستوى سطح البحر.. ويقع هذا الموقع على بُعد 75 كيلومترًا من خوسف.

يضم هذا المكان إيواناً ورواقاً، تتوسطه قبة فيروزية.. وبدأ التشييد الجديد لهذا الضريح عام 2003.

المؤكد أن هذا المزار المقدس قديم جدًا، وتاريخه الدقيق غير معروف. يعتقد بعض كبار السن والعلماء والشخصيات المحلية، استنادًا إلى أسلافهم، أن هذا المزار المقدس يعود لأحد أبناء الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، الذي قدم إلى خراسان برفقة بعض الصحابة والأبناء.. إلا أنهم تعرضوا للاضطهاد والمضايقة من الخلفاء العباسيين، وكان طريقهم يمر عبر الصحراء، مما أدى إلى تشتت كل واحد منهم في اتجاه مختلف.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

