العميد وحيدي: لا يجرؤون على نزع سلاح حزب الله

وشدد العميد وحيدي خلال المؤتمر الدولي الأول "فداء القدس" لتكريم اللواء الشهيد إيزدي (الحاج رمضان)، على المركزية المحورية لقضية فلسطين، وقال: "المقاومة هي التجسيد الحي لتحقيق هذا الهدف. أول عمل للمقاومة كان الإعلان عن ضرورة تحرير فلسطين. بالطبع، حققت المقاومة في مسيرتها إنجازات وإسهامات كبيرة أخرى وسطرت أحداثًا مهمة، لكن المقاومة بدون حرية فلسطين وتحريرها تفقد فلسفة وجودها بشكل كبير".

وأضاف، مشددًا على أن قلب المقاومة هو تحرير فلسطين: "لا يمكن لأحد أن يعتبر نفسه ثوريًا، ويقدم نفسه ملتزمًا بالمبادئ العالمية للإسلام، ويرى نفسه في طريق رفع راية الإسلام وراية 'لا إله إلا الله' فوق جميع مآذن العالم، دون أن يكون تحرير فلسطين على جدول أعماله".

وتابع اللواء وحيدي: "هذا ما علمنا إياه الإمام الخميني (رض)؛ وعلمنا إياه سماحة قائد الثورة الاسلامية ، ونحن قد اختبرنا هذا الطريق بكل كياننا. شهيدنا العظيم وشهيدنا الليلة كان أيضًا حامل لواء هذا الطريق؛ حقًا كان حامل لواء".

وأشار نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية إلى تاريخ طويل من الكفاح في طريق المقاومة، قائلًا: "لقد قدمنا شهداء كثرًا في طريق المقاومة منذ أكثر من 40 عامًا؛ أفرادا عظماء كان لكل منهم مكانة سامية، لكن لم يقطع أي منهم فترة طويلة ومستمرة تزيد عن 40 عامًا في هذا الطريق كما فعل شهيدنا الحاضر الحاج رمضان".

وأضاف: "لقد كان شهيدًا يحزن ويدمع عندما كان أحباؤنا في فلسطين ينكأون جراحهم؛ كان يتألم عندما يُظلمون، وكان يفرح ويبتهج كلما حدث لهم أمر جيد".

وشدد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية على المركزية المحورية لفلسطين في فكر الثورة الإسلامية، قائلًا: "كانت قضية فلسطين أهم قضية لدينا في الثورة الإسلامية حتى هذه اللحظة، وهي الأساس للتحرك نحو أهداف أسمى. تحرير فلسطين هو شرط لانطلاق الثورة العظيم نحو مستقبل أكبر وأعظم".

وأكد العميد وحيدي: "لا يمكن تصور الثورة الإسلامية وهي تتقدم وتتطور دون أن يكون لتحرير فلسطين مكانة فيها. مكانة فلسطين مكانة لا مثيل لها في منظومة قيم الثورة الإسلامية".

وتابع: "وعلى هذا الأساس، فإن كل من تمسك بهذه القيم وبالثورة الإسلامية، اعتبر فلسطين بلا شك مقدمة للحركة الكبرى نحو عولمة الإسلام العزيز. والمقاومة كانت التجسيد الحي لتحقق هذا الهدف، وكانت أول رسائلها ضرورة تحرير فلسطين".

وأشار العميد وحيدي إلى مكانة قضية فلسطين اليوم في الرأي العام العالمي، قائلًا: "انظروا إلى هذه الشجرة الطيبة الشامخة التي نما قامتها في تاريخ المنطقة والعالم ووقفت صامدة؛ اليوم صوت فلسطين يتردد في كل مكان، وصوت غزة يُسمع في كل مكان".

وأضاف: "لا ترى إنسانًا عاقلًا، عادلًا، منصفًا - إنسانًا يكون إنسانًا حقًا - إلا وهو اليوم داعم لفلسطين؛ أي داعم للحق، داعم للحقيقة، داعم للقيم الإنسانية".

وأكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية على التأثير العالمي لتطورات غزة، قائلًا: "فلسطين أيقظت العالم. وقد حدثت الصحوة الإسلامية من قبل؛ بدأت من تونس ثم انتشرت في دول مختلفة، لكن الصحوة هذه المرة بدأت من مكان آخر".

وتابع العميد وحيدي: "لقد انطلقت هذه اليقظة والتحدي من داخل البيوت المدمرة في غزة؛ من الأطفال الأبرياء الذين استشهدوا تحت الأنقاض، ومن الجوعى الذين استشهدوا بسبب الجوع ولم يفتحوا أفواههم اعتراضًا".

ولفت إلى أننا "نرى اليوم تجسيد وتجلي الحق والإنسانية والصمود في فلسطين؛ أمر أدى إلى صحوة إنسانية وإسلامية في العالم؛ صحوة ربما لم تكن ممكنة بأي طريقة أخرى، وذلك في ظل ظروف ساد فيها ضباب كثيف على قلوب وأرواح البشر في الغرب".

وتحدث العميد وحيدي عن اقتران حالة الظلم والقوة في التطورات الأخيرة، قائلًا: "هذا الظلم الشديد وهذه القوة، كلاهما معًا، استطاعا اليوم خلق تيار جديد في العالم؛ تيار لا يستطيع الرئيس الجاهل هناك والحكام الجهلاء في أمريكا فهمه. ماذا يفهمون عن حركة التاريخ؟ ماذا يفهمون عن حركة الحق الإلهي وانتصار الحق؟".

وأضاف: "هذا الحدث يحدث الآن. أعزائي، شبابي، أبنائي الأعزاء، هذه إنجازات تاريخية عظيمة للثورة الإسلامية، ولشعب فلسطين، ولمناضلي طريق الحرية، ولحزب الله البطل، ولجهاد ولحماس البطلة، ولليمنيين الأبطال".

وتابع : "لقد تسلل هذا الحراك الذي لا نهاية له اليوم إلى قلب العدو؛ تضرروا في غزة، واستقدمتهم مدينة نيويورك. أهالي غزة استقدموا جنودهم من جامعات أمريكا. هذا حدث في غاية الأهمية".

وأشار العميد وحيدي إلى أن "البعض لا يدرك هذه الحقائق والبعض الآخر يتظاهر بعدم المعرفة؛ بسبب الخوف الشديد والهلع لا يريدون أن يدركوا. بعض هذه الضجة ناتج عن هذا الخوف والقلق؛ يظنون أنهم يستطيعون التغطية على هذه الحقائق بالضجيج والجلبة، بينما هذه الحقائق لا يمكن تغطيتها".

واختتم مؤكدًا: "هذا هو الإرادة الإلهية التي تتحقق خطوة بخطوة، وهذا المسير يتقدم بقوة".

ونوه إلى عجز العدو أمام مقاومة حزب الله، قائلًا: "منذ مدة وهم يجلسون ويقومون ويتحدثون عن ضرورة نزع سلاح حزب الله، لكنهم لا يجرؤون على فعل ذلك؛ لأنهم يعلمون أنهم إذا دخلوا حربًا برية، فستكون النتيجة لصالح حزب الله بلا شك، وذلك لأن حزب الله قد شل حركتهم على الأرض".

وأضاف: "انظروا إلى تصريحات رئيس أركانهم المشترك قبل يومين أو ثلاثة؛ كان يؤكد بشدة أنه إذا لم يحدث كذا وكذا، فإن جيشنا في طريق الانهيار. هذا الجيش أساسًا لا يملك القدرة على دخول المعركة أمام حزب الله".

وتابع: "بالطبع، انهم يحدثون ضجة. لديهم تفوق جوي، ولديهم طائرات، يقصفون من بعيد ويقتلون الناس، لكنهم لا يجرؤون على التحرك والمواجهة البرية".