النقب: قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة ترابين وتفرض"طوقا كاملا" عليها
البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له
جيش الاحتلال يفتح مجرى وادي غزة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه حتى مستوى الجسر، الأمر الذي فاقم معاناة العائلات النازحة وغرق خيامهم.
الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن
اشتداد مستويات الأمطار والرياح العاتية في غزة وسط مأساة يواجهها النازحون وخيامهم
زيلينسكي يطالب بتمديد مدة الضمانات الأمنية مع روسيا
مروحيات الاحتلال تطلق النار باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع وداخل الخط الأصفر
قوات الاحتلال تداهم محال تجارية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية
'أحرونوت:' كاتس يتفق مع مسؤولي مستوطنات على تمديد زيارات قبر النبي يوسف (ع) في نابلس لتشمل النهار أيضا
'أحرونوت': ستبحث التحقيقات أسباب عدم هزيمة #حماس وفشل الاستخبارات بتحديد موقع شبكة الأنفاق

من المليار إلى التطبيع؟ قصة أنطون الصحناوي التي تهز الوسط اللبناني

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش
تداول إعلاميون ومهتمون بالشأن اللبناني قصة المصرفي اللبناني أنطون الصحناوي، الذي حقق، وفقاً لتقارير، أرباحاً مصرفية استثنائية في عام 2017 تجاوزت المليار دولار، استخدم جزءاً منها لتوسيع إمبراطوريته المصرفية بشراء مجموعة مصرفية في فرنسا، وآخر لدعم “مشروع سياسي” أُطلق بوضوح في عام 2025.

ما أثار الجدل مؤخراً هو التصريحات التي أدلت بها هاجر الشمالي، مستشارته، في مقابلة صحفية بتاريخ 30 يوليو 2025، حيث وصفت الصحناوي بأنه “صهيوني ملتزم”، مشيرة إلى أن هذا الشعور جزء من ثقافة عائلته المتوارثة تجاه إسرائيل والصهيونية.

ويُشار إلى أن هذه المزاعم تستند إلى اتهامات سابقة تتعلق بعلاقات والده، نبيل الصحناوي، مع شخصيات إسرائيلية نافذة خلال فترة الحرب الأهلية، حيث يُذكر أنه عقد اجتماعات مع وزير الحرب الإسرائيلي آنذاك، أرييل شارون، بهدف مناقشة المشهد السياسي اللبناني.

ويأتي الجدل المتصاعد حول الصحناوي، الذي لم ينفِ علناً تصريحات الشمالي، بالإضافة إلى مشاركته في تمويل مبادرة فنية أمريكية إسرائيلية تضامناً مع الأسرى الإسرائيليين في غزة، ليضعه في واجهة نقاشات تتجاوز الإطار المالي إلى الإطار السياسي والأمني المعقد في لبنان.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

هيبت الحلبوسي رئيسًا جديدًا لمجلس النواب العراقي+نبذة

اعتراف الاحتلال بـ"أرض الصومال" عدوان صارخ على سيادة الصومال

