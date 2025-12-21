من المليار إلى التطبيع؟ قصة أنطون الصحناوي التي تهز الوسط اللبناني

ما أثار الجدل مؤخراً هو التصريحات التي أدلت بها هاجر الشمالي، مستشارته، في مقابلة صحفية بتاريخ 30 يوليو 2025، حيث وصفت الصحناوي بأنه “صهيوني ملتزم”، مشيرة إلى أن هذا الشعور جزء من ثقافة عائلته المتوارثة تجاه إسرائيل والصهيونية.

ويُشار إلى أن هذه المزاعم تستند إلى اتهامات سابقة تتعلق بعلاقات والده، نبيل الصحناوي، مع شخصيات إسرائيلية نافذة خلال فترة الحرب الأهلية، حيث يُذكر أنه عقد اجتماعات مع وزير الحرب الإسرائيلي آنذاك، أرييل شارون، بهدف مناقشة المشهد السياسي اللبناني.

ويأتي الجدل المتصاعد حول الصحناوي، الذي لم ينفِ علناً تصريحات الشمالي، بالإضافة إلى مشاركته في تمويل مبادرة فنية أمريكية إسرائيلية تضامناً مع الأسرى الإسرائيليين في غزة، ليضعه في واجهة نقاشات تتجاوز الإطار المالي إلى الإطار السياسي والأمني المعقد في لبنان.

