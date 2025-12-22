حسين حناوي.. قصة تحدٍّ وأمل بعد فقدان البصر

برنامج "بالعين المجردة" على شاشة قناة العالم وثّق لحظات جريمة البيجر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، والتي طالت الشاب حسين حناوي وأدت إلى فقدانه بصره.

كان حسين رياضيًا قبل الحادث، حيث مارس السباحة، وبعد الإصابة خضع لعدة عمليات جراحية. ورغم القيود التي فرضتها الإصابة على بعض الرياضات، إلا أنه عاد إلى ممارسة الرياضة وركز على لعبة الملاكمة. يذكر أنه قبل الحادث كان قد مارس الملاكمة لعدة سنوات، مما ساعده في التكيف بسرعة معها بعد الإصابة.

في النهاية، يشجع حسين كل شخص، وخاصة الجرحى، على ممارسة الرياضة لأنها جزء أساسي من العلاج النفسي والتعافي.