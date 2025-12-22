عاجل:
النقب: قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة ترابين وتفرض"طوقا كاملا" عليها
البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له
جيش الاحتلال يفتح مجرى وادي غزة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه حتى مستوى الجسر، الأمر الذي فاقم معاناة العائلات النازحة وغرق خيامهم.
الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن
اشتداد مستويات الأمطار والرياح العاتية في غزة وسط مأساة يواجهها النازحون وخيامهم
زيلينسكي يطالب بتمديد مدة الضمانات الأمنية مع روسيا
مروحيات الاحتلال تطلق النار باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع وداخل الخط الأصفر
قوات الاحتلال تداهم محال تجارية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية
'أحرونوت:' كاتس يتفق مع مسؤولي مستوطنات على تمديد زيارات قبر النبي يوسف (ع) في نابلس لتشمل النهار أيضا
'أحرونوت': ستبحث التحقيقات أسباب عدم هزيمة #حماس وفشل الاستخبارات بتحديد موقع شبكة الأنفاق

بالعين المجردة..

حسين حناوي.. قصة تحدٍّ وأمل بعد فقدان البصر

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش
حسين حناوي، شاب من مدينة صور، تعرض لجريمة البيجر التي تسببت في فقدانه للبصر. ورغم صعوبة الموقف، لم ييأس بل قرر التكيف مع حالته الجديدة. عندما وصل إلى المستشفى، كان الوضع صعبًا بسبب العدد الكبير من المصابين، لكن حسين أصر على متابعة حياته بشكل طبيعي. فقد اعتبر أن فقدان البصر ليس نهاية الحياة، بل بداية حياة جديدة يتعين عليه التكيف معها.

برنامج "بالعين المجردة" على شاشة قناة العالم وثّق لحظات جريمة البيجر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، والتي طالت الشاب حسين حناوي وأدت إلى فقدانه بصره.

كان حسين رياضيًا قبل الحادث، حيث مارس السباحة، وبعد الإصابة خضع لعدة عمليات جراحية. ورغم القيود التي فرضتها الإصابة على بعض الرياضات، إلا أنه عاد إلى ممارسة الرياضة وركز على لعبة الملاكمة. يذكر أنه قبل الحادث كان قد مارس الملاكمة لعدة سنوات، مما ساعده في التكيف بسرعة معها بعد الإصابة.

شاهد ايضا.. کيف فَقَد مهدي قانصو عينيه في جريمة البيجر؟

في النهاية، يشجع حسين كل شخص، وخاصة الجرحى، على ممارسة الرياضة لأنها جزء أساسي من العلاج النفسي والتعافي.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

علي السبلاني.. جريح فقد أصابعا وعينا ويعود رئيسا لبلديته

علي السبلاني.. جريح فقد أصابعا وعينا ويعود رئيسا لبلديته

علي منصور.. جريح تحدّى الألم فصنع أكاديمية وحلمًا لا ينطفئ!

علي منصور.. جريح تحدّى الألم فصنع أكاديمية وحلمًا لا ينطفئ!

0% ...

آخرالاخبار

هل دخل لبنان مرحلة التفاوض مع الاحتلال؟

هيبت الحلبوسي رئيسًا جديدًا لمجلس النواب العراقي+نبذة

النقب: قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة ترابين وتفرض"طوقا كاملا" عليها

البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له

جيش الاحتلال يفتح مجرى وادي غزة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه حتى مستوى الجسر، الأمر الذي فاقم معاناة العائلات النازحة وغرق خيامهم.

اعتراف الاحتلال بـ"أرض الصومال" عدوان صارخ على سيادة الصومال

الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن

اشتداد مستويات الأمطار والرياح العاتية في غزة وسط مأساة يواجهها النازحون وخيامهم

زيلينسكي يطالب بتمديد مدة الضمانات الأمنية مع روسيا

مروحيات الاحتلال تطلق النار باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع وداخل الخط الأصفر

الأكثر مشاهدة

حزب الله يدين استهداف المصلين في مدينة حمص السورية

السفير الإيراني في بغداد: قوى المقاومة حرّة بقرار حصر السلاح لكنها متخوفة من التبعات

مظاهرة حاشدة في ستوكهولم تندد بانتهاكات الإحتلال لوقف إطلاق النار في غزة

لافروف: أوروبا أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا

زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب

السوداني: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا

مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

وسائل اعلام عبرية – اذاعة الاحتلال: نتنياهو سيبلغ ترمب رفضه الانتقال لمرحلة ثانية من اتفاق غزة قبل نزع سلاح حماس

وسائل إعلام عبرية: عشرات لوائح اتهام في 35 قضية تجسس لصالح ايران تم الكشف عنها تباعا منذ سبتمبر 2024

صحيفة "ميدل إيست آي": مجازر غزة عطلت مسارات تطبيع عربية كانت قيد البحث مثل السعودية وليبيا

مصادر فلسطينية: مستوطنون يهاجمون منزلا في حوارة جنوبي نابلس ويحرقون مركبة ويخطّون شعارات تهديد على الجدران