اتفاق الغاز بين مصر والاحتلال.. إنجاز أم أداة ضغط إقليمي؟

هذه الملفات ستكون محور النقاش في حلقة العين الإسرائيلية، مع المختص في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي.

من المستفيد الحقيقي من هذه الصفقة؟ وكيف يقيّمها الجانب الإسرائيلي؟

وفق القراءة الإسرائيلية، تُعد الصفقة ضرورة استراتيجية لاحتواء الموقف المصري، من خلال تقديم حافز اقتصادي، رغم أن المستفيد المالي الأكبر هو إسرائيل. ويرى محللون إسرائيليون أن ربط مصر بإمدادات الغاز الإسرائيلية قد يجعل موقفها السياسي أكثر انضباطًا، ويمنح تل أبيب ورقة ضغط دائمة، تُستخدم عند أي اعتراض مصري، سواء على السياسات الإسرائيلية أو على خطوات تتعلق بتعزيز الوجود العسكري المصري في سيناء.

كما تشير التحليلات العبرية إلى محاولة إسرائيلية سابقة لاستثمار هذه الورقة في الضغط باتجاه فتح معبر رفح باتجاه واحد، بما يسمح بخروج الفلسطينيين دون عودة، وهو ما قوبل برفض مصري قاطع.