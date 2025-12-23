عاجل:
النقب: قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة ترابين وتفرض"طوقا كاملا" عليها
البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له
جيش الاحتلال يفتح مجرى وادي غزة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه حتى مستوى الجسر، الأمر الذي فاقم معاناة العائلات النازحة وغرق خيامهم.
الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن
اشتداد مستويات الأمطار والرياح العاتية في غزة وسط مأساة يواجهها النازحون وخيامهم
زيلينسكي يطالب بتمديد مدة الضمانات الأمنية مع روسيا
مروحيات الاحتلال تطلق النار باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع وداخل الخط الأصفر
قوات الاحتلال تداهم محال تجارية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية
'أحرونوت:' كاتس يتفق مع مسؤولي مستوطنات على تمديد زيارات قبر النبي يوسف (ع) في نابلس لتشمل النهار أيضا
'أحرونوت': ستبحث التحقيقات أسباب عدم هزيمة #حماس وفشل الاستخبارات بتحديد موقع شبكة الأنفاق

العين الإسرائيلية

اتفاق الغاز بين مصر والاحتلال.. إنجاز أم أداة ضغط إقليمي؟

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش
سلّط الإعلام العبري، في تعليقات محلليه، الضوء على جملة من القضايا البارزة، في مقدمتها تفعيل صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر، إلى جانب تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

هذه الملفات ستكون محور النقاش في حلقة العين الإسرائيلية، مع المختص في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي.

من المستفيد الحقيقي من هذه الصفقة؟ وكيف يقيّمها الجانب الإسرائيلي؟

وفق القراءة الإسرائيلية، تُعد الصفقة ضرورة استراتيجية لاحتواء الموقف المصري، من خلال تقديم حافز اقتصادي، رغم أن المستفيد المالي الأكبر هو إسرائيل. ويرى محللون إسرائيليون أن ربط مصر بإمدادات الغاز الإسرائيلية قد يجعل موقفها السياسي أكثر انضباطًا، ويمنح تل أبيب ورقة ضغط دائمة، تُستخدم عند أي اعتراض مصري، سواء على السياسات الإسرائيلية أو على خطوات تتعلق بتعزيز الوجود العسكري المصري في سيناء.

شاهد ايضا.. الإعلام العبري بين لقاء ترامب–نتنياهو وتصعيد الجبهة اللبنانية

كما تشير التحليلات العبرية إلى محاولة إسرائيلية سابقة لاستثمار هذه الورقة في الضغط باتجاه فتح معبر رفح باتجاه واحد، بما يسمح بخروج الفلسطينيين دون عودة، وهو ما قوبل برفض مصري قاطع.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

شاهد: الاحتلال يقر صفقة الغاز مع مصر.. المستجدات والخفايا!

شاهد: الاحتلال يقر صفقة الغاز مع مصر.. المستجدات والخفايا!

مصر تبحث عن مخرج آمن من فخ الغاز الإسرائيلي

مصر تبحث عن مخرج آمن من فخ الغاز الإسرائيلي

التصعيد الإسرائيلي مع مصر.. ومسيرة جاس 313 البحرية

التصعيد الإسرائيلي مع مصر.. ومسيرة جاس 313 البحرية

0% ...

آخرالاخبار

هل دخل لبنان مرحلة التفاوض مع الاحتلال؟

هيبت الحلبوسي رئيسًا جديدًا لمجلس النواب العراقي+نبذة

النقب: قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة ترابين وتفرض"طوقا كاملا" عليها

البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له

جيش الاحتلال يفتح مجرى وادي غزة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه حتى مستوى الجسر، الأمر الذي فاقم معاناة العائلات النازحة وغرق خيامهم.

اعتراف الاحتلال بـ"أرض الصومال" عدوان صارخ على سيادة الصومال

الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن

اشتداد مستويات الأمطار والرياح العاتية في غزة وسط مأساة يواجهها النازحون وخيامهم

زيلينسكي يطالب بتمديد مدة الضمانات الأمنية مع روسيا

مروحيات الاحتلال تطلق النار باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع وداخل الخط الأصفر

الأكثر مشاهدة

حزب الله يدين استهداف المصلين في مدينة حمص السورية

السفير الإيراني في بغداد: قوى المقاومة حرّة بقرار حصر السلاح لكنها متخوفة من التبعات

مظاهرة حاشدة في ستوكهولم تندد بانتهاكات الإحتلال لوقف إطلاق النار في غزة

لافروف: أوروبا أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا

زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب

السوداني: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا

مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

وسائل اعلام عبرية – اذاعة الاحتلال: نتنياهو سيبلغ ترمب رفضه الانتقال لمرحلة ثانية من اتفاق غزة قبل نزع سلاح حماس

وسائل إعلام عبرية: عشرات لوائح اتهام في 35 قضية تجسس لصالح ايران تم الكشف عنها تباعا منذ سبتمبر 2024

صحيفة "ميدل إيست آي": مجازر غزة عطلت مسارات تطبيع عربية كانت قيد البحث مثل السعودية وليبيا

مصادر فلسطينية: مستوطنون يهاجمون منزلا في حوارة جنوبي نابلس ويحرقون مركبة ويخطّون شعارات تهديد على الجدران