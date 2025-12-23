عاجل:
النقب: قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة ترابين وتفرض"طوقا كاملا" عليها
البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له
جيش الاحتلال يفتح مجرى وادي غزة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه حتى مستوى الجسر، الأمر الذي فاقم معاناة العائلات النازحة وغرق خيامهم.
الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن
اشتداد مستويات الأمطار والرياح العاتية في غزة وسط مأساة يواجهها النازحون وخيامهم
زيلينسكي يطالب بتمديد مدة الضمانات الأمنية مع روسيا
مروحيات الاحتلال تطلق النار باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع وداخل الخط الأصفر
قوات الاحتلال تداهم محال تجارية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية
'أحرونوت:' كاتس يتفق مع مسؤولي مستوطنات على تمديد زيارات قبر النبي يوسف (ع) في نابلس لتشمل النهار أيضا
'أحرونوت': ستبحث التحقيقات أسباب عدم هزيمة #حماس وفشل الاستخبارات بتحديد موقع شبكة الأنفاق

الاحتلال الإسرائيلي يفجر مبانٍ سكنية في 'ميس الجبل' جنوبي لبنان

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش
الاحتلال الإسرائيلي يفجر مبانٍ سكنية في 'ميس الجبل' جنوبي لبنان
نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تفجيرًا واسعًا في حي "الكساير" شرق بلدة "ميس الجبل" جنوب لبنان، المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة، في اعتداء جديد ضمن سلسلة هجمات متكررة على المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلاً سكنيًا مكوّنًا من ثلاث طبقات، ما أدى إلى أضرار جسيمة في مقبرة مجاورة، فيما سُمع دوي الانفجار في أرجاء البلدة، متسببًا بحالة من الذعر في صفوف الأهالي.

وفي حادثتين منفصلتين، ألقت طائرات مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب عمال ومزارعين في أطراف بلدة الوزاني وبلدة "عيتا الشعب" في قضاء بنت جبيل، كما تم تمشيط أطراف بلدة "عيترون" بالأسلحة الرشاشة انطلاقًا من موقع المالكية، من دون الإبلاغ عن إصابات.

شاهد: عدوان إسرائيلي جديد على جنوب لبنان واستشهاد ثلاثة مواطنين

يأتي ذلك بعد غارة نفذها الطيران المسيّر الإسرائيلي، أمس الاثنين، على سيارة في منطقة الزهراني بقضاء صيدا، أسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

هل دخل لبنان مرحلة التفاوض مع الاحتلال؟

هيبت الحلبوسي رئيسًا جديدًا لمجلس النواب العراقي+نبذة

مصادر فلسطينية: مستوطنون يهاجمون منزلا في حوارة جنوبي نابلس ويحرقون مركبة ويخطّون شعارات تهديد على الجدران