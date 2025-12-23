الاحتلال الإسرائيلي يفجر مبانٍ سكنية في 'ميس الجبل' جنوبي لبنان

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلاً سكنيًا مكوّنًا من ثلاث طبقات، ما أدى إلى أضرار جسيمة في مقبرة مجاورة، فيما سُمع دوي الانفجار في أرجاء البلدة، متسببًا بحالة من الذعر في صفوف الأهالي.

وفي حادثتين منفصلتين، ألقت طائرات مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب عمال ومزارعين في أطراف بلدة الوزاني وبلدة "عيتا الشعب" في قضاء بنت جبيل، كما تم تمشيط أطراف بلدة "عيترون" بالأسلحة الرشاشة انطلاقًا من موقع المالكية، من دون الإبلاغ عن إصابات.

يأتي ذلك بعد غارة نفذها الطيران المسيّر الإسرائيلي، أمس الاثنين، على سيارة في منطقة الزهراني بقضاء صيدا، أسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص، وفق وزارة الصحة اللبنانية.