عاجل:
النقب: قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة ترابين وتفرض"طوقا كاملا" عليها
البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له
جيش الاحتلال يفتح مجرى وادي غزة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه حتى مستوى الجسر، الأمر الذي فاقم معاناة العائلات النازحة وغرق خيامهم.
الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن
اشتداد مستويات الأمطار والرياح العاتية في غزة وسط مأساة يواجهها النازحون وخيامهم
زيلينسكي يطالب بتمديد مدة الضمانات الأمنية مع روسيا
مروحيات الاحتلال تطلق النار باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع وداخل الخط الأصفر
قوات الاحتلال تداهم محال تجارية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية
'أحرونوت:' كاتس يتفق مع مسؤولي مستوطنات على تمديد زيارات قبر النبي يوسف (ع) في نابلس لتشمل النهار أيضا
'أحرونوت': ستبحث التحقيقات أسباب عدم هزيمة #حماس وفشل الاستخبارات بتحديد موقع شبكة الأنفاق

عالمكشوف..

هل دخل لبنان مرحلة التفاوض مع الاحتلال؟

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥
٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش
المفاوضات بين لبنان والكيان الإسرائيلي تتجاوز النتائج المحتملة لتركز على موقع لبنان وميزان القوة الذي يتفاوض به. الظاهر هو السعي لوقف الاعتداءات ومخرج أمني، لكن الوقائع تُظهر أن أدوات الصراع أُعيد ترتيبها داخلياً.

الکيان الإسرائيلي لا ينظر إلى لبنان كطرف متكافئ، بل يسعى عبر التفاوض، المترافق مع تصعيد ميداني وضغوط اقتصادية، لفرض صيغ أمنية جديدة تهدف لإعادة إنتاج مفهوم "المنطقه العازلة" ومعادلات التفوق الإسرائيلي. التفاوض هنا هو أداة ضغط لدفع لبنان للقبول بهذه الصيغ المغلفة بعناوين إنسانية أو اقتصادية.

في المقابل، موقع لبنان التفاوضي مستمد من الإنجازات التي ركنتها "المقاومة" على مدى العقدين الماضيين، والتي منحت لبنان عناصر قوة فعلية لا يمكن تجاوزها. أي تفاوض لا يستند إلى هذا التوازن وحقائق الردع يتحول من أداة لحماية الحقوق إلى أداة ضغط ضد لبنان نفسه، مما يطرح خطورة التخوّف من العودة إلى موقع الضعف والانقسام السابق.

برنامج عالمکشوف، استضاف النائب اللبناني السابق، ناصر قنديل لبحث حيثيات موضوع البرنامج.

إقرأ ايضاً.. خطباء جمعة لبنان: لا تنازلات للعدو ولا تسويات على حساب الوطن

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

حصاد 2025 اللبناني..عام الخروقات الإسرائيلية والرهانات الداخلية!

حصاد 2025 اللبناني..عام الخروقات الإسرائيلية والرهانات الداخلية!

0% ...

آخرالاخبار

هل دخل لبنان مرحلة التفاوض مع الاحتلال؟

هيبت الحلبوسي رئيسًا جديدًا لمجلس النواب العراقي+نبذة

النقب: قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة ترابين وتفرض"طوقا كاملا" عليها

البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له

جيش الاحتلال يفتح مجرى وادي غزة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه حتى مستوى الجسر، الأمر الذي فاقم معاناة العائلات النازحة وغرق خيامهم.

اعتراف الاحتلال بـ"أرض الصومال" عدوان صارخ على سيادة الصومال

الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن

اشتداد مستويات الأمطار والرياح العاتية في غزة وسط مأساة يواجهها النازحون وخيامهم

زيلينسكي يطالب بتمديد مدة الضمانات الأمنية مع روسيا

مروحيات الاحتلال تطلق النار باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع وداخل الخط الأصفر

الأكثر مشاهدة

حزب الله يدين استهداف المصلين في مدينة حمص السورية

السفير الإيراني في بغداد: قوى المقاومة حرّة بقرار حصر السلاح لكنها متخوفة من التبعات

مظاهرة حاشدة في ستوكهولم تندد بانتهاكات الإحتلال لوقف إطلاق النار في غزة

لافروف: أوروبا أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا

زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب

السوداني: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا

مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

وسائل اعلام عبرية – اذاعة الاحتلال: نتنياهو سيبلغ ترمب رفضه الانتقال لمرحلة ثانية من اتفاق غزة قبل نزع سلاح حماس

وسائل إعلام عبرية: عشرات لوائح اتهام في 35 قضية تجسس لصالح ايران تم الكشف عنها تباعا منذ سبتمبر 2024

صحيفة "ميدل إيست آي": مجازر غزة عطلت مسارات تطبيع عربية كانت قيد البحث مثل السعودية وليبيا

مصادر فلسطينية: مستوطنون يهاجمون منزلا في حوارة جنوبي نابلس ويحرقون مركبة ويخطّون شعارات تهديد على الجدران