شاهد.. السلطات الأوكرانية تأمر بإخلاء14 قرية قرب الحدود مع بيلاروس!

وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها سيطرت على بلدتين جديدتين في مقاطعتي زابوروجيا وخاركيف شرقي أوكرانيا وأنها قضت على أكثر من ألف جندي أوكراني وأسقطت ثماني عشرة مسيرة أوكرانية.



كما أعلنت القوات الروسية تنفيذها هجمات على منشآت للطاقة تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة لقوات كييف المسلحة في مئة وخمسين منطقة.







وفيما تتحدث تقارير عن أن الأوضاع في المنطقة تسير نحو مزيد من التصعيد وسط معارك شرسة وتحذيرات من خطر استهدافات جوية محتملة خلال الساعات القادمة أصدرت السلطات في منطقة تشيرنيغيف في شمال أوكرانيا أوامر بإخلاء أربع عشرة قرية بالقرب من الحدود مع بيلاروس بسبب القصف الروسي اليومي.



