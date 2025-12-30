2025 عام مفصلي في تاريخ إيران

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش
طوت إيران صفحة عام 2025 بتطورات وأحداث كبرى أثبتت فيها معادلة ردع جديدة في المنطقة، من الرد الحاسم على العدوان الإسرائيلي الأميركي إلى حزمة من الإنجازات في كافة المجالات.

عام 2025 كان عاماً مفصلياً في تاريخ إيران، ومليئاً بالأحداث والوقائع والتحديات الكبرى.. هذا العام شهد خمس جولات من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.. إلا أنها انتهت دون نتيجة بعد العدوان الإسرائيلي على إيران بضوء أخضر أميركي الامر الذي جعل طهران ترد الصاع صاعين.

وخلال العدوان الذي استمر 12 يوما استخدمت طهران جزءاً من ترسانتها الصاروخية وأطلقت أكثر من 500 صاروخ من بينها خيبرشكن والحاج قاسم وفتاح، بالإضافة إلى حوالي ألف طائرة مسيرة مستهدفة عمق الكيان الصهيوني وقواعده العسكرية.

الرد الإيراني شمل أيضاً استهداف قاعدة العديد الأميركية في قطر رداً على استهداف أميركي لمنشآت نووية في إيران، ما دفع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي للمطالبة بوقف إطلاق النار في 24 من حزيران/يونيو.

وعلى الصعيد الدبلوماسي شهد العام توقيع اتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة بوساطة مصرية، إلا أن تفعيل آلية الزناد من قبل الترويكا الأوروبية قضى على اتفاق القاهرة.

كما شهد العام اتفاقاً استراتيجياً بين موسكو وطهران عقب زيارة الرئيس الإيراني ومسؤولين إيرانيين كبار إلى موسكو، بما عزز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

عسكريا ودفاعياً كشفت إيران عن صواريخ جديدة متوسطة وتكتيكية أبرزها قاسم بصير إلى جانب تطوير منظومات دفاع جوي وطائرات مسيرة متقدمة.

بحريا دخلت المدمرة سهند الخدمة، وكذلك القاعدة البحرية اللوجستية كردستان، إضافة إلى حاملة المسيرات الشهيد باقري.. ما عزز الحضور البحري الإيراني في المياه الإقليمية والدولية.

وفي الفضاء واصلت إيران إطلاق الأقمار الصناعية.. منها ظفر 2 وبايا إلى جانب النموذج المطور كوثر، مؤكدة ترسيخ معادلة التقدم العلمي والقدرة الدفاعية رغم التحديات.

وكذلك حصد خمسة طلاب إيرانيين الميدالية الذهبية في المسابقة العالمية للفيزياء الفلكية في الهند لتتربع إيران على عرش المسابقة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

