تنفيذ الموجة 30 من عملية الوعد الصادق 4 بالتزامن مع إعلان قائد الثورة بصواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر و..
صواريخ الجيل الجديد الإيرانية تفتتح الموجة 29 من عملية الوعد الصادق 4 مساء الأحد
في اتصال هاتفي مع ماكرون.. بزشكيان يحذر من اي اجراء قد تقوم به فرنسا في مواكبة المعتدين على ايران
هيئة الأركان الإيرانية: تحت إمرة القائد مجتبى خامنئي سنجعل أمريكا وسائر الأعداء يندمون على أي عداون ضدنا
كتائب حزب الله: تنصيب السيدمجتبى خامنئي قائداً وحاملاً للواء قوى المقاومة في العالم دليل إضافي على حجم التحديات المصيرية التي تحدق بالأمة
محمدعلي الحوثي: إختيار السيدمجتبى خامنئي قائداً للثورة وهو دليل على تماسك ووحدة وجاهزية النظام والشعب الإيراني
بزشكيان: إنتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي يبشّر ببدء مرحلة جديدة من العزة والقدرة
قاليباف: قرار انتخاب القائد مجتبى خامنئي بدد آخر آمال أعداء إيران
لاريجاني: عملية اختيار القائد مجتبى خامنئي كانت شفافة وقانونية وجاءت ردا على حملات التشويه السلبية
مجلس الخبراء ينتخب آيةالله السيدمجتبى خامنئي قائداً جديداً للثورة الإسلامية في إيران

كيف ترى السعودية والإمارات وقطر والكويت وعُمان المفاوضات بين واشنطن وطهران؟

السبت ٠٧ فبراير ٢٠٢٦
٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش
كيف ترى السعودية والإمارات وقطر والكويت وعُمان المفاوضات بين واشنطن وطهران؟
أكدت الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي دعمها الكامل للمحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران التي استضافتها سلطنة عُمان، معتبرة نجاحها خطوة أساسية نحو خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

فقد أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن نجاح المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران سيجعل المنطقة أكثر أمانًا.

وأشار الأمير فيصل إلى دعم المملكة الكامل للمباحثات الجارية، مؤكدًا أن الجميع يتطلع إلى نجاحها لما فيه مصلحة الأمن والاستقرار الإقليمي.

إقرأ أيضاً..بقائي: اتفقت إيران والولايات المتحدة على مواصلة المفاوضات

كما رحبت دولة الإمارات بالخطوة ووصفتها بالإيجابية التي تعكس جهود الحوار وخفض التوتر، مؤكدة أهمية استمرارها لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

من جانبها، أعربت قطر عن ترحيبها بالمفاوضات وجددت التزامها بدعم أي جهود تسهم في الحوار البناء، بينما وصف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الجولة بأنها "جادة للغاية ومفيدة"، معلناً استعداد مسقط لاستضافة جولة أخرى بعد دراسة النتائج بعناية.

أما الكويت، فقد أكدت ترحيبها بالمباحثات وعبرت عن أملها في أن تؤدي إلى اتفاق شامل يحفظ مصالح الأطراف ويجنب المنطقة تداعيات أي تصعيد، مشددة على دعمها لكل المبادرات الخليجية والعمانية التي تعزز الحوار الهادف وإرساء الاستقرار.

مفاوضات مسقط.. طهران تحوّل تهديد الحرب إلى فرصة دبلوماسية

مفاوضات مسقط.. طهران تحوّل تهديد الحرب إلى فرصة دبلوماسية

عراقجي: المحادثات كانت إيجابية وتم الإتفاق على مواصلة التفاوض

عراقجي: المحادثات كانت إيجابية وتم الإتفاق على مواصلة التفاوض

باحث إستراتيجي: إيران تتفاوض من خندق الحرب لا من موقع الضعف

باحث إستراتيجي: إيران تتفاوض من خندق الحرب لا من موقع الضعف

