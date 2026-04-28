المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: خطتنا قائمة على صياغة تفاهم لوقف الحرب وستتم مناقشة كيفية تنفيذها خلال 30 يوما
بقائي: لم نتفاوض أبدا تحت ضغط المواعيد أو الإنذارات النهائية وضمان الاتفاق هو قوة إيران
الإيرانيون يحيون ذكرى أربعينية الشهيد علي لاريجاني بالتزامن مع التجمعات الشعبية اليومية في ساحات طهران
سقوط شهيدين في غارة للطيران الحربي المعادي على بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا مقرّاً قياديّاً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية
قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة
حماس: التهديد باستئناف العمليات العسكرية في غزة انتهاك لاتفاق وقف الحرب ويعكس نيات "إسرائيل" بتصعيد العدوان
حماس: التهديدات لا تتماشى مع الروح الإيجابية التي تعاملت بها الحركة والفصائل الفلسطينية مع مقترح الوسطاء
حماس: نتعاطى باهتمام وإيجابية مع طروح الوسطاء رغم الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب على غزة
الخارجية الإيرانية: الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن مقترحنا وسنبحثه ونرد عليه

فريدريش ميرتس: ايران اقوى بكثير مما كان يُعتقد والاميركان بلا خطة واضحة

الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦
٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش
فريدريش ميرتس: ايران اقوى بكثير مما كان يُعتقد والاميركان بلا خطة واضحة
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ان الإيرانيون أقوى بكثير مما كان يُعتقد، مقابل الاميركان الذين قدموا الحرب بلا خطة واضحة، وانهم يتعرضون للإذلال من قبل إيران.

وافادت وكالة "د ب أ" ان ميرتس قال يوم الاثنين خلال نقاش مع طلاب في مارسبرغ بمنطقة زاورلاند الألمانية: "ان الإيرانيين على ما يبدو أقوى بكثير مما كان يُعتقد، وأن الأمريكيين لا يملكون على ما يبدو استراتيجية مقنعة حقا في المفاوضات".

وأضاف ميرتس: "المشكلة في مثل هذه النزاعات هي أنه لا يكفي الدخول فيها فحسب، بل يجب أيضا الخروج منها... لقد رأينا ذلك بشكل مؤلم للغاية في أفغانستان على مدار 20 عاما. ورأيناه أيضا في العراق".

وانتقد ميرتس الولايات المتحدة قائلا إنها دخلت الحرب في إيران "من دون أي استراتيجية على الإطلاق"، مضيفا أن ذلك يجعل إنهاء النزاع أكثر صعوبة، "لا سيما وأن الإيرانيين يتفاوضون بمهارة كبيرة - أو يمتنعون عن التفاوض بمهارة"، وقال: "الولايات المتحدة تتعرض للاذلال من قبل ايران".

وأضاف المستشار: "الوضع في الوقت الحالي معقد للغاية.. وهو يكلفنا الكثير من الأموال. هذا النزاع، هذه الحرب ضد إيران لها تأثيرات مباشرة على أدائنا الاقتصادي".

وأكد ميرتس أن ألمانيا لا تزال متمسكة بعرضها المتمثل في استخدام كاسحات ألغام لضمان إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد محوريا لإمدادات النفط العالمية، مشيرا إلى أن ذلك مشروط بوقف القتال مسبقا.

ولايتي: إيران جبهة موحدة تقف ضد هيمنة أمريكا وشركائها

العميد نقدي: لدينا أوراق رابحة وهامة لم ندفع بها إلى اللعبة بعد

مخبر: 'غروسي' شريك في دماء شهدائنا الذين ارتقوا خلال الحرب المفروضة

ديفيد ساكس مخاطبا ترامب: "أعلن النصر وانسحب" من الحرب مع إيران!

حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد مواقع وآليات إسرائيلية

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران والبرازيل

نائب الرئيس الايراني: صناعة النفط تألَّقت في الحرب وحافظت على استقرار البلاد

