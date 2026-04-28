فريدريش ميرتس: ايران اقوى بكثير مما كان يُعتقد والاميركان بلا خطة واضحة

وافادت وكالة "د ب أ" ان ميرتس قال يوم الاثنين خلال نقاش مع طلاب في مارسبرغ بمنطقة زاورلاند الألمانية: "ان الإيرانيين على ما يبدو أقوى بكثير مما كان يُعتقد، وأن الأمريكيين لا يملكون على ما يبدو استراتيجية مقنعة حقا في المفاوضات".

وأضاف ميرتس: "المشكلة في مثل هذه النزاعات هي أنه لا يكفي الدخول فيها فحسب، بل يجب أيضا الخروج منها... لقد رأينا ذلك بشكل مؤلم للغاية في أفغانستان على مدار 20 عاما. ورأيناه أيضا في العراق".

وانتقد ميرتس الولايات المتحدة قائلا إنها دخلت الحرب في إيران "من دون أي استراتيجية على الإطلاق"، مضيفا أن ذلك يجعل إنهاء النزاع أكثر صعوبة، "لا سيما وأن الإيرانيين يتفاوضون بمهارة كبيرة - أو يمتنعون عن التفاوض بمهارة"، وقال: "الولايات المتحدة تتعرض للاذلال من قبل ايران".

وأضاف المستشار: "الوضع في الوقت الحالي معقد للغاية.. وهو يكلفنا الكثير من الأموال. هذا النزاع، هذه الحرب ضد إيران لها تأثيرات مباشرة على أدائنا الاقتصادي".

وأكد ميرتس أن ألمانيا لا تزال متمسكة بعرضها المتمثل في استخدام كاسحات ألغام لضمان إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد محوريا لإمدادات النفط العالمية، مشيرا إلى أن ذلك مشروط بوقف القتال مسبقا.