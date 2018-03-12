حالتا وفاة جديدتين بفيروس كورونا في السعودية

وقالت الوزارة ان رجلا يبلغ من العمر 41 سنة توفي في تبوك (شمال) واخر يبلغ من العمر 88 سنة توفي في الرياض، مشيرة على موقعها الى 16 اصابة جديدة ما يرفع الى 361 عدد الاشخاص المصابين بهذا الفيروس منذ ظهوره في المملكة في ايلول/سبتمبر 2012.

والثلاثاء اعلن وزير الصحة المكلف عادل الفقيه ان مجموعة خبراء بحثوا في سلسة تدابير وقائية لاحتواء تفشي الفيروس موضحا ان هذه التدابير ستعلن في الايام المقبلة.

وكورونا من سلالة فيروس سارس المسبب للالتهاب الرئوي الحاد والذي ادى الى وفاة 800 شخص في العالم العام 2003، ويسبب هذا الفيروس التهابات في الرئتين مصحوبة بحمى وسعال وصعوبات في التنفس ويؤدي ايضا الى توقف عمل الكليتين.

وليس هناك حاليا اي لقاح ضد هذا الفيروس.

وطلبت وزارة الصحة السعودية تعاون خمس شركات لانتاج الادوية لايجاد لقاح ضد هذا الفيروس.

وبحسب دراسة نشرت نهاية شباط/فبراير في الولايات المتحدة، فقد يكون فيروس كورونا ينتقل عبر الجمال.